Las quejas de Franco Colapinto tras ser último en la FP2 del GP de Italia de Fórmula 1

Luego Colapinto se refirió al nivel que tuvo Alpine en las dos pruebas libres al decir: "Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto, un poco lo que nos pasa a veces los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino. Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos".

"Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por las rectas. Después, lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno, tenemos los mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho", dijo el argentino.

El GP de Italia corresponde a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 309 puntos.

