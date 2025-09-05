Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Las quejas de Franco Colapinto tras ser último en la FP2 del GP de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto se mostró molesto tras finalizar último en las prácticas libres 2 del GP de Italia de Fórmula 1 en Monza

Por UNO
Franco Colapinto está en Monza.

Franco Colapinto quedó molesto tras finalizar último este viernes en las prácticas libres 2 del GP de Italia de Fórmula 1 en Monza. El piloto argentino se quejó de las altas temperaturas

El joven de 22 años nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, aseguró que el calor en Italia "viene mal, se sobrecalientan mucho las gomas. Viene mal pero trataremos de mejorar".

Colapinto siempre sonríe.

"Estoy tranquilo para mañana pero hay que buscar una mejor performance porque estamos muy lentos. Hay que entender el por qué de tener tan poco grip atrás, pero es trabajo para esta noche", dijo.

Luego Colapinto se refirió al nivel que tuvo Alpine en las dos pruebas libres al decir: "Tratamos de dar vueltas con más gasolina y más pesados. Nos costó mucho. En general no se sentía bien el auto, un poco lo que nos pasa a veces los viernes, que nos pasa a veces. Creo que en general hay que buscar el camino. Creo que había para mejorar en 2 curvas, luego fue similar a Pierre. Tranquilo para mañana, pero hay que mejorar la performance. Estamos lejos".

"Creo que nos está costando mucho en las rectas, sabíamos que iba a ser una pista difícil por las rectas. Después, lo que no nos esperábamos era tener tanta inestabilidad. Hay que trabajar con el equipo para mejorarlo. Hay mucho para hacer. El balance no es bueno, tenemos los mismos problemas. Los pude ir solucionando, pero falta mucho", dijo el argentino.

El GP de Italia corresponde a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 309 puntos.

Lo que viene para Colapinto en el GP de Italia de Fórmula 1

Sábado 6 de septiembre

  • Entrenamiento 3: 07:30 de Argentina
  • Clasificación: 11:00

Domingo 7 de septiembre

  • Carrera: 10:00

