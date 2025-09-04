Qué dijo Pierre Gasly tras los dichos de Franco Colapinto

Fue el propio Pierre Gasly quien en las últimas horas despejó todo tipo de dudas sobre cómo quedó su relación con el piloto argentino de 22 años, quien se había mostrado molesto por lo sucedido.

"Lo hablamos personalmente. Y sí, creo que todo está claro. Lo que pasó fue lo que se había indicado antes de la carrera (en cuanto al lugar del circuito establecido para intercambiar posiciones). Y creo que, de cara al futuro, tuvimos la conversación que necesitábamos. Así que sí, creo que todo está bien"

A su vez, en medio del diálogo que mantuvo ante los micrófonos de Motorsport, el piloto francés aseguró que hubiera hecho el intercambio de posiciones solo "si las instrucciones hubieran sido diferentes". De esta manera dejó claro que su accionar fue por respetar lo acordado con el equipo antes de la carrera.

colapinto, gasly, alpine

"Creo que son cosas que se discuten antes de la carrera. Y, como dije, se respetó. En ambas ocasiones creo que tuvimos dos intercambios, y en ambos casos se hizo tal como se había acordado previamente", sentenció Gasly.