El osado desafío de Franco Colapinto en Monza que dejó a todos boquiabiertos

La cuenta oficial de la red social X de Alpine publicó el irrisorio video que comienza con la voz del entrevistador: "Bienvenidos de nuevo a Monza. Antes de empezar con las preguntas serias sobre los límites de la pista, empecemos con los ingredientes de la carbonara".

Fue ahí cuando el piloto dio muestras que la entrevista iba a ser entretenida para él y para sus fanáticos: "¿Ingredientes? Un poco de grava". Para luego agregar: "Los ingredientes de la carbonara son huevo, no crema. La auténtica carbonara lleva huevo. Yema de huevo. Y luego tienes este ingrediente tan bueno, no es bacon, se llama Guanciale".

"Y luego necesitas la pasta perfecta para ello, si no, es un problema. Oh, los frenos se están sobrecalentando" finalizó la respuesta entre risas mientras manejaba el auto que es parte del programa promocional de Pirelli Hot Laps.

Luego el entrevistador le consultó sobre qué recuerdos tiene del circuito: "Pero gané, sí, gané, tres veces en realidad, y me encanta esta pista, es muy rápida y siempre hay grandes carreras, porque con todo el rebufo que se consigue en las largas rectas es muy divertido". Y en cuanto a las victorias, además de las logradas en la Fórmula 3, hay que agregar la lograda en la Fórmula Renault Euro Cup de 2020.

Una de las respuestas más emotivas se produjo cuando le preguntaron "¿qué le diría al Franco más joven?" y el piloto argentino respondió: "El Franco más joven está viviendo un sueño, así que sí, ha conseguido lo que soñaba toda su vida, ya sabes, ahora te voy a llevar a dar una vuelta que era lo que soñaba hace unos días".

Los horarios del GP de Italia de Fórmula 1:

Viernes 5/9:

Práctica libre 1 a las 8.30.

Práctica libre 2 a las 12.

Sábado 6/9:

Práctica libre 3 a las 7.30.

Clasificación a las 11.

Domingo 7/9: