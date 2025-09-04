Colapinto está disfrutando de su estadía en Italia.

Franco Colapinto ya está en Italia para participar el fin de semana del Gran Premio de Monza, circuito que conoce ya que logró quedarse con el primer puesto en 2022 y 2023 en la Fórmula 3. En la previa fue invitado a participar de un desafío a toda velocidad que el piloto argentino supo concretar con habilidad y humor.

Luego de mostrar el circuito italiano en su simulador, el nacido en Pilar fue parte del Media Day donde le realizaron una entrevista inusual dentro del programa especial Pirelli Hot Lap despertando las risas de los fanáticos de la Fórmula 1 porque el piloto de Alpine recurrió a su picardía para responder las respuestas.

Franco Colapinto participará del GP de Monza.

El osado desafío de Franco Colapinto en Monza que dejó a todos boquiabiertos

El punto primordial es que la entrevista se aleja de los típicos diálogos donde se crea una atmósfera ideal en una conversación calmada y con cierta introspectiva. En este caso Franco Colapinto tuvo que responder las preguntas mientras manejaba en el circuito italiano.

La cuenta oficial de la red social X de Alpine publicó el irrisorio video que comienza con la voz del entrevistador: "Bienvenidos de nuevo a Monza. Antes de empezar con las preguntas serias sobre los límites de la pista, empecemos con los ingredientes de la carbonara".

Fue ahí cuando el piloto dio muestras que la entrevista iba a ser entretenida para él y para sus fanáticos: "¿Ingredientes? Un poco de grava". Para luego agregar: "Los ingredientes de la carbonara son huevo, no crema. La auténtica carbonara lleva huevo. Yema de huevo. Y luego tienes este ingrediente tan bueno, no es bacon, se llama Guanciale".

"Y luego necesitas la pasta perfecta para ello, si no, es un problema. Oh, los frenos se están sobrecalentando" finalizó la respuesta entre risas mientras manejaba el auto que es parte del programa promocional de Pirelli Hot Laps.

Luego el entrevistador le consultó sobre qué recuerdos tiene del circuito: "Pero gané, sí, gané, tres veces en realidad, y me encanta esta pista, es muy rápida y siempre hay grandes carreras, porque con todo el rebufo que se consigue en las largas rectas es muy divertido". Y en cuanto a las victorias, además de las logradas en la Fórmula 3, hay que agregar la lograda en la Fórmula Renault Euro Cup de 2020.

Una de las respuestas más emotivas se produjo cuando le preguntaron "¿qué le diría al Franco más joven?" y el piloto argentino respondió: "El Franco más joven está viviendo un sueño, así que sí, ha conseguido lo que soñaba toda su vida, ya sabes, ahora te voy a llevar a dar una vuelta que era lo que soñaba hace unos días".

El equipo buscará evitar los errores que tienen a maltraer al piloto argentino.

Los horarios del GP de Italia de Fórmula 1:

Viernes 5/9:

  • Práctica libre 1 a las 8.30.
  • Práctica libre 2 a las 12.

Sábado 6/9:

  • Práctica libre 3 a las 7.30.
  • Clasificación a las 11.

Domingo 7/9:

  • Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+.

