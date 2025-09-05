Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
El DT está mejor

Buena noticia para Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta y ya está en su casa

Miguel Ángel Russo, el entrenador de Boca, recibió el alta luego de estar internado desde el pasado martes por la mañana a causa de una infección urinaria

Por UNO
Miguel Ángel Russo le dio una gran noticia a Boca Juniors. El DT xeneize, que padece una dura enfermedad, recibió el alta este viernes luego de estar internado desde el pasado martes por la mañana a causa de una infección urinaria.

Russo, de 69 años, fue hospitalizado luego de que, durante la repetición de estudios de rutina, los médicos detectaran una infección urinaria que requirió atención inmediata.

Russo preocupó al mundo del fútbol.

Desde entonces, Russo estuvo bajo observación constante y recibeió antibióticos a través del suero para combatir la bacteria que originó el cuadro.

El técnico se mantuvo hidratado mediante suero y bajo controles permanentes.

Allegados a Russo destacan que se encuentra animado y con buen ánimo pese a la incomodidad del proceso.

Por el momento Russo deberá hacer reposo en su casa.

Russo recibió visitas de sus familiares y también de su ayudante de campo, Claudio Úbeda, quien se acercó al Fleni para acompañarlo.

Trascendió que el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, se comunicó telefónicamente con el entrenador para expresarle todo su apoyo y desearle una pronta recuperación.

Surgieron versiones que señalaban que Russo se encontraba desorientado, alimentadas por imágenes que lo mostraron somnoliento durante el último partido del “Xeneize”. Pero los familiares del ex entrenador de Rosario Central y San Lorenzo descartaron esos rumores y aclararon que el entrenador está lúcido, con sus funciones cognitivas a pleno y en constante comunicación con sus allegados.

Miguel Russo deberá hacer reposo

Russo, que en 2017 fue diagnosticado con un cáncer de vejiga y le habían descubierto un tumor en la próstata, es paciente oncológico y está inmunodeprimido, por lo que debe cuidarse y hacer reposo en su casa. El DT no podrá volver a los entrenamientos del conjunto de la Ribera y mucho menos si las temperaturas siguen siendo bajas.

También se supo que el entrenador toma una medicación que puede provocarle fatiga, falta de energía y somnolencia.

