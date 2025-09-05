La hinchada de Independiente Rivadavia pintó de azul el Parque de la Independencia

La hinchada de Independiente Rivadavia pintó de azul el Parque de la Independencia, aledaño al estadio de Newell's en Rosario.

Comenzó la cuenta regresiva. Desde las 21.10, de este viernes, por la señal de TyC Sports, Independiente Rivadavia se verá las caras con Tigre en el marco de los cuartos de final de Copa Argentina (el ganador se medirá con quien triunfe entre River y Racing) en la otra llave.

Tal y como lo hicieron en su última presentación ante Central Córdoba de Rosario, en el Gilberto Funes de San Luis, los hinchas de la Lepra se organizaron para decir presente en el Coloso Marcelo Bielsa antes del encuentro con Tigre.

futbol-copa argentina-independiente-tigre-hinchada-01
Cantos y bengalas azules para apoyar a Independiente Rivadavia en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Cantos y bengalas azules para apoyar a Independiente Rivadavia en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con el correr de las horas los simpatizantes de Independiente Rivadavia fueron arribando a la provincia de Santa Fe ansiosos por presenciar el encuentro de Copa Argentina. Algunos en autos particulares, otros en colectivos y también estuvieron los que se tomaron un avión hasta Buenos Aires y se tomaron un micro desde Retiro.

Embed - El aguante de la hinchada de Independiente Rivadavia en la previa al duelo en Rosario contra Tigre

Así viven los hinchas mendocinos un partido histórico para la institución, ya que esta es la primera vez que el Azul juega los cuartos de final de la Copa Argentina.

Embed - El aguante de la hinchada de Independiente Rivadavia previo al duelo en Rosario contra Tigre
futbol-copa argentina-independiente-tigre-hinchada-03
Como la canci&oacute;n de Domenico Modugno: "Nel blu dipinto di blu", la parcialidad leprosa pinto la noche rosarina de color azul, alentando a los de Alfredo Berti.

Como la canción de Domenico Modugno: "Nel blu dipinto di blu", la parcialidad leprosa pinto la noche rosarina de color azul, alentando a los de Alfredo Berti.

Banderas, instrumentos, asados y alguna que otra bebida se pudo apreciar en la tan disfrutada previa, esa que se disfruta tanto como los 90 minutos dentro del estadio.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas