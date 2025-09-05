Comenzó la cuenta regresiva. Desde las 21.10, de este viernes, por la señal de TyC Sports, Independiente Rivadavia se verá las caras con Tigre en el marco de los cuartos de final de Copa Argentina (el ganador se medirá con quien triunfe entre River y Racing) en la otra llave.
El aguante de la hinchada de Independiente Rivadavia en la previa al duelo por Copa Argentina contra Tigre
Independiente Rivadavia contó con el numeroso apoyo de sus hinchas, que previo al duelo con Tigre copó Parque de la Independencia en Rosario, y se hizo sentir