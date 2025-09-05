Tal y como lo hicieron en su última presentación ante Central Córdoba de Rosario, en el Gilberto Funes de San Luis, los hinchas de la Lepra se organizaron para decir presente en el Coloso Marcelo Bielsa antes del encuentro con Tigre.

futbol-copa argentina-independiente-tigre-hinchada-01 Cantos y bengalas azules para apoyar a Independiente Rivadavia en los cuartos de final de la Copa Argentina.

Con el correr de las horas los simpatizantes de Independiente Rivadavia fueron arribando a la provincia de Santa Fe ansiosos por presenciar el encuentro de Copa Argentina. Algunos en autos particulares, otros en colectivos y también estuvieron los que se tomaron un avión hasta Buenos Aires y se tomaron un micro desde Retiro.