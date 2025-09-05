Inicio Ovación Tenis Carlos Alcaraz
Tenis internacional

Alcaraz le ganó con autoridad a Djokovic y pasó a la final del US Open

Carlos Alcaraz dejó en el camino a Novak Djokovic en kas semifinales del US Open

Por UNO
Carlos Alcaraz eliminó a Novak Djokovic del US Open. El español venció al serbio con autoridad este viernes por 6-4, 7-6(5) y 6-2 en 2 horas y 23 minutos y pasó a su segunda final en Flushing Meadows (Estados Unidos), donde buscará el título y el regreso al número uno del ranking ATP.

Alcaraz, campeón en Nueva York en 2022, llega al partido decisivo sin haber perdido un solo set en el torneo y con la posibilidad de repetir la tercera final consecutiva ante Jannik Sinner en torneos grandes, aunque todavía resta su enfrentamiento ante Felix Auger-Aliassime.

djokovic-alcaraz
Alcaraz impuso condiciones desde el inicio y dominó el partido. El español provechó las dificultades del serbio con el primer saque y la falta de oportunidades de quiebre.

En el segundo parcial, Djokovic ajustó su servicio y logró su primer quiebre del partido, pero Alcaraz respondió de inmediato. El set se definió en el tie break.

En el tercer set una doble falta de Djokovic en el cuarto game marcó el quiebre definitivo. Alcaraz mantuvo el control y cerró el partido con un 6-2, asegurando su séptima final de Grand Slam y la posibilidad de conquistar su segundo US Open.

Carlos Alcaraz va por un récord

Así, Alcaraz acumula 24 sets consecutivos en el torneo y podría convertirse en el primer hombre de la Era Abierta en ganar el US Open sin ceder ninguno. Además, un triunfo en la final le devolvería al número uno del mundo, posición que perdió en septiembre de 2023.

Djokovic, de 38 años, no logró sostener el ritmo físico ni revertir el desgaste acumulado y recibió atención médica en el hombro derecho entre el segundo y tercer set para cerrar su segunda temporada consecutiva sin títulos de Grand Slam, pese a haber alcanzado todas las semifinales del año.

