Alcaraz le ganó con autoridad a Djokovic y pasó a la final del US Open

En el segundo parcial, Djokovic ajustó su servicio y logró su primer quiebre del partido, pero Alcaraz respondió de inmediato. El set se definió en el tie break.

Alcaraz llega a la final sin perder un set; el último en conquistar el título del US Open sin perder un set fue Neale Fraser en 1960. pic.twitter.com/vdZeCCVXPW — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 5, 2025

En el tercer set una doble falta de Djokovic en el cuarto game marcó el quiebre definitivo. Alcaraz mantuvo el control y cerró el partido con un 6-2, asegurando su séptima final de Grand Slam y la posibilidad de conquistar su segundo US Open.

carlos-alcaraz Carlos Alcaraz eliminó a Djokovic del US Open.

Carlos Alcaraz va por un récord

Así, Alcaraz acumula 24 sets consecutivos en el torneo y podría convertirse en el primer hombre de la Era Abierta en ganar el US Open sin ceder ninguno. Además, un triunfo en la final le devolvería al número uno del mundo, posición que perdió en septiembre de 2023.

Djokovic, de 38 años, no logró sostener el ritmo físico ni revertir el desgaste acumulado y recibió atención médica en el hombro derecho entre el segundo y tercer set para cerrar su segunda temporada consecutiva sin títulos de Grand Slam, pese a haber alcanzado todas las semifinales del año.