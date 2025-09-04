Jannik Sinner implacable: venció a Lorenzo Musetti y está en semifinales de Us Open

sinner musetti Jannik Sinner venció a Lorenzo Musetti y está en semifinales del Us Open.

El español también ya se ubica entre los cuatro mejores del torneo y tendrá una final anticipada en instancias de semifinales del Us Open cuando se mida ante el tenista más ganador de todos los tiempos: Novak Djokovic - que viene de dejar en el camino al local Taylor Fritz-.

Para el italiano, su rival en semis será el el canadiense Felix Auger-Aliassime, que viene de vencer al australiano Alex de Miñaur y que disputará su segunda semifinal de un Grand Slam. La expectativa está puesta en que se reedite una nueva final entre Alcaraz y Sinner como sucedió en Roland Garros y Wimbledon. No obstante, ambos deberán sortear sus complejos compromisos previos a la instancia definitoria de certamen.

Cuadro femenino del Us Open

Las semifinales de la rama femenina en el Us Open tendrán como gran protagonista a Aryna Sabalenka, que se medirá ante la estadounidense Jessica Pegula. La número uno del mundo avanzó sin jugar desde cuartos de final por la lesión de Marketa Vondrousova, mientras que la local dejó en el camino a Barbora Krejcikova.

La otra llave la animan Naomi Osaka, pisando esta instancia tras cuatro años, frente a la revelación de la temporada, Amanda Anisimova. La japonesa eliminó a Karolina Muchova y la estadounidense se tomó su revancha y venció a la polaca Iga Swiatek luego de caer estrepitosamente en la final de Wimbledon por un doble 6-0.