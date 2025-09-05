Inicio Sociedad truco
Chau cuellos de ropa sucios: un truco para blanquearlos en 5 minutos y con un ingrediente

Los cuellos de las remeras y camisas se manchan con el roce de la piel y otros tejidos. Con un truco y un ingrediente puedes solucionarlo

Isabella Brosio
Despídete de los cuellos marrones y sucios gracias a un truco de limpieza súper fácil. 

Un truco casero es una técnica o herramienta artesanal utilizada en el hogar para limpiar, eliminar olores, repeler plagas, arreglar ropa y quitar todo tipo de manchas. La mayoría de los trucos caseros se realizan con ingredientes naturales y comunes de casa como vinagre, bicarbonato, limón, agua oxigenada o algunas hierbas aromáticas.

cuello de camisa
Existen trucos caseros de limpieza, costura, plagas, jardinería y para la cocina.

El vinagre es uno de los ingredientes de casa más utilizado para limpiar. El vinagre se elabora fermentando algunas frutas, legumbres y verduras a través de un proceso natural en el cual las bacterias del alimento descomponen los azúcares de la fruta, entran en contacto con el oxígeno y producen ácido acético.

Truco de limpieza: te explico cómo blanquear los cuellos de la ropa con un ingrediente

Existe un truco de vinagre natural que puede ser utilizado para blanquear los cuellos de la ropa y eliminar la grasa que se genera por el roce. Lo ideal es usar vinagre blanco de alimentos o vinagre de limpieza destilado, ambos diluidos con agua.

limpiar cuello de camisa
Las prendas de algodón o con cuellos muy altos tienden a mancharse con el roce, los collares y la mugre del ambiente.

  1. Coloca agua y vinagre en partes iguales dentro de un recipiente pulverizador.
  2. Rocía el cuello de la ropa con la mezcla de agua y vinagre y deja reposar durante 20 minutos.
  3. Enjuaga la ropa y lávala con normalidad en el lavarropas o a mano.

También puedes colocar un poco de bicarbonato de sodio o lavar las prendas de ropa con un poco de agua oxigenada. Es un truco muy sencillo, barato y efectivo.

Un truco y algo más: qué otras cosas puedo limpiar con vinagre

vinagre.jpg
Lo ideal es no usar vinagre en superficies electrónicas o con algún tipo de pintura que se pueda corroer.

  • El vinagre es un ingrediente natural que sirve para desinfectar los pisos de la casa. Con un poco de agua y vinagre puedes lavarlos y eliminar los pegotes o bichitos.
  • Otra opción es utilizar el vinagre para mejorar la textura y cocción de algunos alimentos. Puedes colocar un chorrito de vinagre en el agua de las verduras, carnes, pastas, legumbres y frutas.
  • El vinagre es muy efectivo para limpiar algunas partes del auto y eliminar la mugre agarrada. Puedes colocar vinagre en las ventanas del auto, las ruedas y espejos.
  • En el mundo de la jardinería, el vinagre se puede usar para repeler algunas plagas, limpiar las hojas, tallos y evitar la formación de hongos.
  • El vinagre de manzana se puede usar en algunos trucos de cosmética o belleza para la piel. Por ejemplo, es bueno para combatir los hongos y mugre de manos y pies.
  • El vinagre es un desengrasante natural. Se puede usar para refregar y quitar los pegotes en las ollas, sartenes y partes del horno.

