Chau cuellos de ropa sucios: un truco para blanquearlos en 5 minutos y con un ingrediente

cuello de camisa Existen trucos caseros de limpieza, costura, plagas, jardinería y para la cocina.

El vinagre es uno de los ingredientes de casa más utilizado para limpiar. El vinagre se elabora fermentando algunas frutas, legumbres y verduras a través de un proceso natural en el cual las bacterias del alimento descomponen los azúcares de la fruta, entran en contacto con el oxígeno y producen ácido acético.

Truco de limpieza: te explico cómo blanquear los cuellos de la ropa con un ingrediente

Existe un truco de vinagre natural que puede ser utilizado para blanquear los cuellos de la ropa y eliminar la grasa que se genera por el roce. Lo ideal es usar vinagre blanco de alimentos o vinagre de limpieza destilado, ambos diluidos con agua.