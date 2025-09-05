Inicio Sociedad truco
¿Cómo puedo arreglar un sillón hundido?: un truco de casa facilísimo

Con un truco y algunos materiales que seguro tienes en casa puedes recuperar un sillón hundido. Toma nota y presta mucha atención

Isabella Brosio
Un truco para mantener el sillón esponjoso y cómodo por más tiempo. 

Los sofás hundidos o abollados son poco estéticos y bastante incómodos. Realizando un pequeño truco de casa puedes recuperar un sillón deteriorado en pocos minutos.

Es normal que el sillón de casa, los almohadones y colchones se aplasten con el paso del tiempo. La espuma del sillón pierde densidad y el peso corporal aplasta los almohadones del sofá.

El sillón se puede romper por humedad, tiempo de uso y desgaste.

Si el problema del sillón es la espuma interior, se puede arreglar fácilmente. Si el problema está en la estructura misma del sillón o en la madera, lo mejor es que lleves el mueble a un tapicero experto.

Un truco casero es una herramienta o procedimiento sencillo destinado a solucionar los problemas de limpieza de la casa, los asuntos de jardinería, cocina y los arreglos de muebles y ropa.

Con un truco de casa: ¿cómo puedo arreglar un sillón aplastado?

Este truco es ideal para un sillón con almohadones. Los sillones que son una sola pieza o unidad son un poco más complicados.

Para evitar que las almohadas del sillón se hundan y deterioren, puedes aplicar algunos trucos semanales. Rota los almohadones del sillón de adelante hacia atrás y de costado a costado cada cierto tiempo. Este es un pequeño consejo para evitar daños esperables.

Compra espumas para el sillón cómodas y de buena calidad.

  1. Compra una espuma nueva de alta densidad para reemplazar a vieja espuma del sillón de casa. Lo ideal es usar una espuma de entre 30 y 35 kg. Consulta en una tapicería.
  2. Descose con una pinza de hilachas la parte trasera del almohadón, o retira la espuma por el orificio de la funda si es que tiene.
  3. Introduce la espuma nueva y remueve un poco para que se acomode bien.
  4. Vuelve a coser la funda o cierra la apertura de la tela. Así de simple y con pequeño truco de casa tu sillón preferido quedará como nuevo.

No olvides esponjar las almohadas cada cierto tiempo, evita que estén en contacto con la humedad, comida o polvo y, de ser posible, evita que las mascotas pasen mucho tiempo sobre el sillón o los niños salten sobre él.

Un truco de casa y algo más: cómo puedo eliminar la mugre y el olor del sillón

Ambos ingredientes desengrasan, limpian y quitan el olor del sillón.

No se puede meter un sillón al lavarropas, pero sí se puede mantener libre de polvo y olor. Puedes colocar un poco de bicarbonato de sodio en todo el sillón, siempre que sea de tela y no de cuerina, y luego limpiar con un paño embebido en vinagre y agua.

