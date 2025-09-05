¿Cómo puedo arreglar un sillón hundido?: un truco de casa facilísimo

Es normal que el sillón de casa, los almohadones y colchones se aplasten con el paso del tiempo. La espuma del sillón pierde densidad y el peso corporal aplasta los almohadones del sofá.
Si el problema del sillón es la espuma interior, se puede arreglar fácilmente. Si el problema está en la estructura misma del sillón o en la madera, lo mejor es que lleves el mueble a un tapicero experto.
Un truco casero es una herramienta o procedimiento sencillo destinado a solucionar los problemas de limpieza de la casa, los asuntos de jardinería, cocina y los arreglos de muebles y ropa.
Este truco es ideal para un sillón con almohadones. Los sillones que son una sola pieza o unidad son un poco más complicados.
Para evitar que las almohadas del sillón se hundan y deterioren, puedes aplicar algunos trucos semanales. Rota los almohadones del sillón de adelante hacia atrás y de costado a costado cada cierto tiempo. Este es un pequeño consejo para evitar daños esperables.
No olvides esponjar las almohadas cada cierto tiempo, evita que estén en contacto con la humedad, comida o polvo y, de ser posible, evita que las mascotas pasen mucho tiempo sobre el sillón o los niños salten sobre él.
No se puede meter un sillón al lavarropas, pero sí se puede mantener libre de polvo y olor. Puedes colocar un poco de bicarbonato de sodio en todo el sillón, siempre que sea de tela y no de cuerina, y luego limpiar con un paño embebido en vinagre y agua.