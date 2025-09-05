¿Cómo puedo arreglar un sillón hundido?: un truco de casa facilísimo

Un truco casero es una herramienta o procedimiento sencillo destinado a solucionar los problemas de limpieza de la casa, los asuntos de jardinería, cocina y los arreglos de muebles y ropa.

Con un truco de casa: ¿cómo puedo arreglar un sillón aplastado?

Este truco es ideal para un sillón con almohadones. Los sillones que son una sola pieza o unidad son un poco más complicados.

Para evitar que las almohadas del sillón se hundan y deterioren, puedes aplicar algunos trucos semanales. Rota los almohadones del sillón de adelante hacia atrás y de costado a costado cada cierto tiempo. Este es un pequeño consejo para evitar daños esperables.

espuma de tapicería Compra espumas para el sillón cómodas y de buena calidad.

Compra una espuma nueva de alta densidad para reemplazar a vieja espuma del sillón de casa. Lo ideal es usar una espuma de entre 30 y 35 kg. Consulta en una tapicería. Descose con una pinza de hilachas la parte trasera del almohadón, o retira la espuma por el orificio de la funda si es que tiene. Introduce la espuma nueva y remueve un poco para que se acomode bien. Vuelve a coser la funda o cierra la apertura de la tela. Así de simple y con pequeño truco de casa tu sillón preferido quedará como nuevo.

No olvides esponjar las almohadas cada cierto tiempo, evita que estén en contacto con la humedad, comida o polvo y, de ser posible, evita que las mascotas pasen mucho tiempo sobre el sillón o los niños salten sobre él.

Un truco de casa y algo más: cómo puedo eliminar la mugre y el olor del sillón

bicarbonato vinagre.jpg Ambos ingredientes desengrasan, limpian y quitan el olor del sillón.

No se puede meter un sillón al lavarropas, pero sí se puede mantener libre de polvo y olor. Puedes colocar un poco de bicarbonato de sodio en todo el sillón, siempre que sea de tela y no de cuerina, y luego limpiar con un paño embebido en vinagre y agua.