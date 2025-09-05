Costura en casa: cómo hacer bolsitas térmicas de tela para aliviar los cólicos

bolsa para los cólicos Lo ideal es colocar hierbas o yuyos desinflamatorios como la manzanilla.

Paso a paso: cómo crear bolsitas de tela térmicas en casa

Antes de confeccionar este accesorio y aplicar este truco es importante saber qué son exactamente las bolsas térmicas herbales. Este tipo de bolsitas se usan mucho para aliviar los cólicos menstruales.

Suelen estar rellenas de hierbas secas como manzanilla, lavanda y romero; y se calientan unos minutos en el microondas para luego colocarse en la zona baja del abdomen.