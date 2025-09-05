Costura en casa: cómo hacer bolsitas térmicas de tela para aliviar los cólicos

Para realizar este proyecto artesanal en casa vas a necesitar: dos rectángulos de tela de algodón o natural que no se queme en el microondas (puedes reciclar una remera vieja que ya no usas), semillas de mijo, lavanda seca, romero, seco, manzanilla seca, hilo y aguja.
coser almohada térmica
Fotos tomadas del tutorial de costura de Canal Extremadura.
- Para comenzar con este truco de casa, coloca los rectángulos de tela enfrentando derecho con derecho.
- Cose todo el borde dejando un pequeño orificio para poder dar vuelta la tela.
- Voltea la tela e introduce las semillas y hierbas naturales.
- Cose el orificio que quedó abierto y ya está lista para ser calentada y utilizada en tu abdomen. No importa cuántas veces la calientes y utilices, dura bastante tiempo. Un truco barato, rápido y efectivo.
Consejos y recomendaciones para comenzar a coser en casa desde cero
No solo basta con tener un truco de costura a mano. Empezar a confeccionar tus propias prendas y accesorios en casa requiere de mucha paciencia, tiempo, dedicación y tolerancia a la frustración. La costura puede ser muy gratificante e igualmente estresante a la vez.
materiales de costura
Utiliza siempre materiales de buena calidad.
- Si estás empezando en el mundo de la costura, hazlo de manera realista. No te lances a proyectos muy complejos, siempre es mejor empezar de a poco, con algunos arreglos, accesorios pequeños o patrones básicos.
- Utiliza siempre moldes de costura. Estos moldes los puedes hacer en casa con un poco de diario o papeles reciclados. Son muy útiles para tomar bien las medidas de la prenda y evitar errores comunes.
- Prepara un costurero con los elementos básicos. Nunca te puede faltar una buena tijera de tela, agujas de varias medidas, alfileres, hilos y una regla.
- Ten a mano siempre algún truco o tutorial paso a paso para guiarte mejor en lo que sea que emprendas.
- Finalmente, pero no menos importante, disfruta de cada puntada. Coser es muy lindo y no hay mayor satisfacción que ver las prendas terminadas, cosidas por tus propias manos en casa.