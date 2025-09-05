Inicio Sociedad Casa
Muy fácil

Costura en casa: cómo hacer bolsitas térmicas de tela para aliviar los cólicos

Las bolsas de hierbas son un producto costoso y poco conocido. Con un poco de tela y un truco puedes crear las tuyas en casa sin gastar de más

Isabella Brosio
Estas bolsitas de tela son perfectas para aliviar los dolores menstruales y musculares. 

Con un sencillo procedimiento de costura en casa puedes crear unas almohadas térmicas perfectas para aliviar los cólicos menstruales. Toma nota y presta atención a este truco facilísimo de hilos.

bolsa para los cólicos
Lo ideal es colocar hierbas o yuyos desinflamatorios como la manzanilla.

Paso a paso: cómo crear bolsitas de tela térmicas en casa

Antes de confeccionar este accesorio y aplicar este truco es importante saber qué son exactamente las bolsas térmicas herbales. Este tipo de bolsitas se usan mucho para aliviar los cólicos menstruales.

Suelen estar rellenas de hierbas secas como manzanilla, lavanda y romero; y se calientan unos minutos en el microondas para luego colocarse en la zona baja del abdomen.

Para realizar este proyecto artesanal en casa vas a necesitar: dos rectángulos de tela de algodón o natural que no se queme en el microondas (puedes reciclar una remera vieja que ya no usas), semillas de mijo, lavanda seca, romero, seco, manzanilla seca, hilo y aguja.

coser almohada térmica
Fotos tomadas del tutorial de costura de Canal Extremadura.

  1. Para comenzar con este truco de casa, coloca los rectángulos de tela enfrentando derecho con derecho.
  2. Cose todo el borde dejando un pequeño orificio para poder dar vuelta la tela.
  3. Voltea la tela e introduce las semillas y hierbas naturales.
  4. Cose el orificio que quedó abierto y ya está lista para ser calentada y utilizada en tu abdomen. No importa cuántas veces la calientes y utilices, dura bastante tiempo. Un truco barato, rápido y efectivo.

Consejos y recomendaciones para comenzar a coser en casa desde cero

No solo basta con tener un truco de costura a mano. Empezar a confeccionar tus propias prendas y accesorios en casa requiere de mucha paciencia, tiempo, dedicación y tolerancia a la frustración. La costura puede ser muy gratificante e igualmente estresante a la vez.

materiales de costura
Utiliza siempre materiales de buena calidad.

  • Si estás empezando en el mundo de la costura, hazlo de manera realista. No te lances a proyectos muy complejos, siempre es mejor empezar de a poco, con algunos arreglos, accesorios pequeños o patrones básicos.
  • Utiliza siempre moldes de costura. Estos moldes los puedes hacer en casa con un poco de diario o papeles reciclados. Son muy útiles para tomar bien las medidas de la prenda y evitar errores comunes.
  • Prepara un costurero con los elementos básicos. Nunca te puede faltar una buena tijera de tela, agujas de varias medidas, alfileres, hilos y una regla.
  • Ten a mano siempre algún truco o tutorial paso a paso para guiarte mejor en lo que sea que emprendas.
  • Finalmente, pero no menos importante, disfruta de cada puntada. Coser es muy lindo y no hay mayor satisfacción que ver las prendas terminadas, cosidas por tus propias manos en casa.

