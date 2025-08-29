Cómo hacer matelasse: con un truco de costura en casa y algunos materiales

El matelasse o puffer es un tipo de tela acolchonada que normalmente se utiliza para confeccionar prendas de ropa abrigadas como chalecos y camperas. También sirve para mantas, acolchados de cama, fundas de computadora, carteras, mochilas, bolsos, cartucheras, porta cosméticos y fundas para el mate.
Para realizar matelasse artesanal en casa vas a necesitar: una tela de avión o impermeable del tamaño que necesites, una tela de fliselina del mismo tamaño, un rectángulo de guata de la misma medida (la guata es una especie de vellón o tela acolchonada), hilo, aguja, alfileres y máquina de coser.
Una vez que tengas el rectángulo o pieza de matelasse terminada, puedes confeccionar la prenda o accesorio que desees. Toma nota y presta atención a este truco de costura en casa DIY.