Inicio Sociedad jeans
Con un poco de hilo

Cómo hacer una cartuchera muy canchera con unos jeans viejos y un truco de costura

Los jeans con una prenda de ropa infaltable en el armario. Cuando se ponen viejos, se gastan o pierden color, pueden ser reutilizados en casa con un truco

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Los jeans

Los jeans, como otras tantas prendas, nunca pasan de moda y evolucionan con cada sociedad, uso, gusto y tecnología de diseño. 

Todos tenemos en el armario unos viejos jeans que ya no utilizamos hace tiempo, pero los guardamos por si en algún momento los necesitamos como ropa de entre casa o para recortarlos y crear algún accesorio nuevo con un truco de costura.

Un truco de costura es una herramienta de casa que consiste en diseñar, reformar, confeccionar y reutilizar prendas en casa sin gastar tanto dinero.

materiales para coser.jpg
Es importante tener un costurero bien completo antes de comenzar a coser e incursionar en el mundo de la costura.&nbsp;

Es importante tener un costurero bien completo antes de comenzar a coser e incursionar en el mundo de la costura.

En esta ocasión, te voy a compartir un truco de costura muy viejo, pero que no pasa de moda, ideal para rescatar esos viejos jeans que tienes en el fondo del armario de casa, y transformarlos en una cartuchera muy linda, rústica y grande para llevar a la escuela o el trabajo.

¿Cuál es la historia y origen de los jeans?

Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.

Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.

jeans
Los jeans est&aacute;n hechos de una tela llamada mezclilla o denim, una mezcla resistente de algod&oacute;n.&nbsp;

Los jeans están hechos de una tela llamada mezclilla o denim, una mezcla resistente de algodón.

Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas.

Con unos jeans viejos y un truco: cómo crear tu propia cartuchera en casa

Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: la pierna de unos jeans viejos, tijeras, regla, hilo, agua, alfileres y un cierre de 23 cm. También puedes guardar uno de los bolsillos de los jeans para decorar la cartuchera.

cartuchera de jean
Es un proyecto de costura perfecto para principiantes en el rubro.&nbsp;

Es un proyecto de costura perfecto para principiantes en el rubro.

  1. Recorta un pedazo de jeans de 23 cm por 30 cm. Coloca ambos lados del cierre separado, sin el carrete, uno en cada extremo de 23 cm de la tela. Ambos cierres tienen que quedar sobre el derecho de tela y con el derecho mirando hacia arriba.
  2. Cose con costura recta el cierre a los costados de la tela y realiza un pespunte en el derecho de tela para que los cierres queden más prolijos.
  3. Coloca el bolsillo de los jeans en uno de los lados de la cartuchera antes de unir los otros bordes.
  4. Coloca el carrete del cierre y voltea de nuevo la cartuchera, dejando un poco del cierre abierto para pasar la tela después de coser.
  5. Realiza una costura recta en los costados de la cartuchera y voltea abriendo un poco el cierre. Así de simple y con un truco, puedes reutilizar unos viejos jeans en casa.

Temas relacionados:

Te puede interesar