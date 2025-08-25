Cómo hacer una cartuchera muy canchera con unos jeans viejos y un truco de costura

Un truco de costura es una herramienta de casa que consiste en diseñar, reformar, confeccionar y reutilizar prendas en casa sin gastar tanto dinero.
En esta ocasión, te voy a compartir un truco de costura muy viejo, pero que no pasa de moda, ideal para rescatar esos viejos jeans que tienes en el fondo del armario de casa, y transformarlos en una cartuchera muy linda, rústica y grande para llevar a la escuela o el trabajo.
Los jeans son una prenda muy cómoda y popular que nació hace varios años en Estados Unidos como una prenda de trabajo, destinada a los mineros de California que requerían de un tipo de pantalón resistente y durable.
Levi Strauss y el sastre Jacob Davis, crearon y patentaron los jeans reforzados en 1873. Con el paso del tiempo, los jeans dejaron de ser únicamente una prenda de trabajo y comenzó a formar parte de la juventud, como un símbolo de moda y rebeldía.
Actualmente, existen muchísimos modelos, cortes, tejidos y estilos de jeans. Es una prenda que se puede usar en todas partes, ya que se adapta a los estilos urbanos, casuales y elegantes sin problemas.
Para realizar este truco de costura en casa vas a necesitar: la pierna de unos jeans viejos, tijeras, regla, hilo, agua, alfileres y un cierre de 23 cm. También puedes guardar uno de los bolsillos de los jeans para decorar la cartuchera.