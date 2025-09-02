Ni bicarbonato, ni vinagre: la cáscara que debes utilizar para dejar relucientes ollas y sartenes

Lo que sucede con este elemento, usado en el mundo de la limpieza de manera casera, es que tiene propiedades abrasivas que son ricas en carbonato cálcico y, de esta manera, potencia la acción limpiadora de cualquier producto comercial, que debes evitar dejar de lado.

ollas, sartenes Tus ollas y sartenes pueden quedar relucientes gracias al uso de una cáscara

La cáscara que debes utilizar para dejar relucientes ollas y sartenes

Sin entrar en rodeos, hay que decir que la cáscara que debes utilizar para dejar relucientes ollas y sartenes es la cáscara de huevo triturada, que debes colocar previamente y por algunos minutos al sol para secarlas.