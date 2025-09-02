Inicio Sociedad Cáscara
Un truco efectivo

Ni bicarbonato, ni vinagre: la cáscara que debes utilizar para dejar relucientes ollas y sartenes

Para dejar tus ollas y sartenes como nuevas, puedes recurrir al uso de una cáscara que potencia la limpieza del detergente

Luciano Carluccio
Luciano Carluccio
Con este truco casero, tus ollas y sartenes quedarán relucientes

Muchas personas son las que deciden dejar de lado el detergente y utilizar bicarbonato de sodio o vinagre para realizar la limpieza de ollas y sartenes. Sin embargo, lo que no saben es que también pueden usar una famosa cáscara para realizar esta tarea.

Lo que sucede con este elemento, usado en el mundo de la limpieza de manera casera, es que tiene propiedades abrasivas que son ricas en carbonato cálcico y, de esta manera, potencia la acción limpiadora de cualquier producto comercial, que debes evitar dejar de lado.

Tus ollas y sartenes pueden quedar relucientes gracias al uso de una cáscara

La cáscara que debes utilizar para dejar relucientes ollas y sartenes

Sin entrar en rodeos, hay que decir que la cáscara que debes utilizar para dejar relucientes ollas y sartenes es la cáscara de huevo triturada, que debes colocar previamente y por algunos minutos al sol para secarlas.

Las cáscaras de huevo son ricas en minerales, como calcio, y su textura actúa como un abrasivo suave. Al frotarlas contra la superficie de la olla o sartén, se desprenderán los residuos quemados y las manchas difíciles.

Por supuesto, el agua que tienes que utilizar para realizar este truco casero es caliente. Además, deberás seguir los pasos que se muestran a continuación:

  • Lava y seca las cáscaras: asegúrate de que las cáscaras de huevo estén bien limpias y secas.
  • Tritúralas: pica las cáscaras en trozos pequeños o conviértelas en polvo, ya sea con un molinillo o machacándolas.
  • Prepara la mezcla: coloca las cáscaras trituradas en la olla o sartén que quieres limpiar.
  • Agrega un limpiador: añade un poco de detergente líquido o bicarbonato de sodio sobre las cáscaras.
  • Incorpora agua caliente: vierte agua caliente para crear una pasta o solución que facilite la limpieza.
  • Frota la superficie: usa una esponja o estropajo para frotar las partes sucias y retirarlas suavemente.
Las cáscaras de huevo pueden utilizarse para limpiar ollas y sartenes

Otros usos de la cáscara de huevo trituradas

Además de ser un limpiador natural, las cáscaras de huevo trituradas pueden servir para realizar otras tareas como las que pueden verse a continuación:

  • Abono natural: espolvorear el polvo de cáscara de huevo en la tierra de las plantas o el jardín proporciona calcio, magnesio, y otros minerales esenciales para su crecimiento y desarrollo.
  • Semilleros: las cáscaras de huevo pueden servir como pequeños semilleros, aunque es importante hacer un agujero en la parte inferior para el drenaje del agua.
  • Afilador de cuchillas: procesar las cáscaras secas hasta convertirlas en polvo fino puede ser efectivo para afilar las cuchillas de licuadoras y procesadoras de alimentos.
  • Tratamiento para mascotas: en combinación con posos de café, las cáscaras de huevo trituradas se han usado como remedio casero para ayudar a detener la diarrea en perros.

