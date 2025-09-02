Ni bicarbonato, ni vinagre: la cáscara que debes utilizar para dejar relucientes ollas y sartenes

Las cáscaras de huevo son ricas en minerales, como calcio, y su textura actúa como un abrasivo suave. Al frotarlas contra la superficie de la olla o sartén, se desprenderán los residuos quemados y las manchas difíciles.
Por supuesto, el agua que tienes que utilizar para realizar este truco casero es caliente. Además, deberás seguir los pasos que se muestran a continuación:
- Lava y seca las cáscaras: asegúrate de que las cáscaras de huevo estén bien limpias y secas.
- Tritúralas: pica las cáscaras en trozos pequeños o conviértelas en polvo, ya sea con un molinillo o machacándolas.
- Prepara la mezcla: coloca las cáscaras trituradas en la olla o sartén que quieres limpiar.
- Agrega un limpiador: añade un poco de detergente líquido o bicarbonato de sodio sobre las cáscaras.
- Incorpora agua caliente: vierte agua caliente para crear una pasta o solución que facilite la limpieza.
- Frota la superficie: usa una esponja o estropajo para frotar las partes sucias y retirarlas suavemente.
cáscaras de huevo
Las cáscaras de huevo pueden utilizarse para limpiar ollas y sartenes
Otros usos de la cáscara de huevo trituradas
Además de ser un limpiador natural, las cáscaras de huevo trituradas pueden servir para realizar otras tareas como las que pueden verse a continuación:
- Abono natural: espolvorear el polvo de cáscara de huevo en la tierra de las plantas o el jardín proporciona calcio, magnesio, y otros minerales esenciales para su crecimiento y desarrollo.
- Semilleros: las cáscaras de huevo pueden servir como pequeños semilleros, aunque es importante hacer un agujero en la parte inferior para el drenaje del agua.
- Afilador de cuchillas: procesar las cáscaras secas hasta convertirlas en polvo fino puede ser efectivo para afilar las cuchillas de licuadoras y procesadoras de alimentos.
- Tratamiento para mascotas: en combinación con posos de café, las cáscaras de huevo trituradas se han usado como remedio casero para ayudar a detener la diarrea en perros.