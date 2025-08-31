La cáscara que debes colocar en tus plantas para prevenir a las ratas en el jardín

Sucede que estos dos elementos, a menudo desechados por quienes consumen las frutas, son un repelente natural contra estos desagradables roedores.

Las ratas son atraídas a los jardines por las plantas que les ofrecen alimento (frutas, verduras, semillas, frutos secos) y por los lugares de refugio que la vegetación densa, las pilas de madera, los montones de hojas y la maleza proporcionan.

cascara, jardin La cáscara de limón y naranja es utilizada para eliminar a las ratas del jardín. Foto: Platosplisplas.com

Todo lo que tienes que hacer para prevenirlas es colocar la cáscara de estos cítricos en distintos puntos estratégicos, además de ubicarlas en distintas partes de la maceta de tu planta.

Señales que indican la presencia de ratas en tu jardín