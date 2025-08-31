La cáscara que debes colocar en tus plantas para prevenir a las ratas en el jardín

Sucede que estos dos elementos, a menudo desechados por quienes consumen las frutas, son un repelente natural contra estos desagradables roedores.
Las ratas son atraídas a los jardines por las plantas que les ofrecen alimento (frutas, verduras, semillas, frutos secos) y por los lugares de refugio que la vegetación densa, las pilas de madera, los montones de hojas y la maleza proporcionan.
La cáscara de limón y naranja es utilizada para eliminar a las ratas del jardín. Foto: Platosplisplas.com
Todo lo que tienes que hacer para prevenirlas es colocar la cáscara de estos cítricos en distintos puntos estratégicos, además de ubicarlas en distintas partes de la maceta de tu planta.
Señales que indican la presencia de ratas en tu jardín
- Heces y orina: busca pequeños excrementos oscuros y alargados en el suelo o cerca de los lugares donde puedan estar escondidas. También puede haber manchas de orina con un olor fuerte.
- Madrigueras: las ratas excavan agujeros en el suelo, especialmente cerca de muros y cercas, para sus nidos o para almacenar comida.
- Daños por roeduras: encuentra marcas de dientes en la madera, el plástico, paquetes de comida o en los tallos y hojas de tus plantas.
- Senderos y caminos: las ratas suelen usar las mismas rutas repetidamente, aplastando la vegetación y dejando senderos visibles en el jardín.
- Nidos: busca montones de materiales deshilachados como hojas, hierba, cartón u otros desechos, que pueden indicar la ubicación de un nido.