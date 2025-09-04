Inicio Sociedad Inodoro
Truco casero

Dile adiós al mal olor del inodoro con estas bolitas caseras aromáticas de tres ingredientes

Sin gastar dinero, podrás olvidarte del mal olor del inodoro gracias a este truco de pocos ingredientes

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Despídete del mal olor del inodoro con este truco.

El mal olor del inodoro se forma, principalmente, por la acumulación de bacterias y desechos orgánicos. Es importante poner en práctica distintos métodos para combatirlo y así garantizar una buena higiene en el baño. Para esto, te recomiendo poner en práctica un truco casero infalible: bolitas aromáticas.

Truco casero: cómo hacer bolitas aromáticas para quitar el mal olor del inodoro

Sabemos que un inodoro limpio y sin olores mejora considerablemente la estancia en este espacio. Por esta razón, miles de personas acuden a productos que venden en tiendas, los cuales garantizan mejorar la fragancia del baño de manera eficiente, aunque costosa.

Si buscas ahorrar dinero y al mismo tiempo deseas que en tu baño reine un aroma delicioso y agradable, debes poner en práctica este barato truco casero elaborado con ingredientes que seguramente tienes en casa: bicarbonato de sodio, pasta de dientes y jabón de la fragancia que más prefieras.

inodoro mal olor
Despídete del mal olor del baño con este truco.

Con este truco no solo garantizaremos el buen aroma en el baño, sino que también limpiaremos el inodoro. Esto se debe a que el bicarbonato de sodio tiene la capacidad de desodorizar y eliminar residuos acumulados; la pasta de dientes aportará una fragancia fresca gracias a sus agentes abrasivos; mientras que el jabón potencia los efectos limpiadores y también cuenta con un aroma agradable.

Para preparar este truco, el primer paso consistirá en buscar un recipiente y rallar el jabón. A continuación, agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Posteriormente será necesario incorporar medio tubo de pasta de dientes.

Finalmente, mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta homogénea y luego comenzar a formar pequeñas bolitas.

inodoro
Cada vez que el inodoro haga su descarga de agua, liberará un aroma delicioso.

Si quieres quitar el mal olor del baño, deberás colocar una bolita aromatizada en la mochila del inodoro. Cada vez que aprietes el botón, correrá agua con un delicioso aroma que, a su vez, limpiará el retrete.

De esta forma, también reducirás la proliferación de bacterias y otros microorganismos que pueden causar enfermedades. Además, crearás un ambiente más agradable, no solo para tu familia, sino también para quienes te visiten.

