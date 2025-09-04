Dile adiós al mal olor del inodoro con estas bolitas caseras aromáticas de tres ingredientes

inodoro mal olor Despídete del mal olor del baño con este truco.

Con este truco no solo garantizaremos el buen aroma en el baño, sino que también limpiaremos el inodoro. Esto se debe a que el bicarbonato de sodio tiene la capacidad de desodorizar y eliminar residuos acumulados; la pasta de dientes aportará una fragancia fresca gracias a sus agentes abrasivos; mientras que el jabón potencia los efectos limpiadores y también cuenta con un aroma agradable.

Para preparar este truco, el primer paso consistirá en buscar un recipiente y rallar el jabón. A continuación, agregar una cucharadita de bicarbonato de sodio. Posteriormente será necesario incorporar medio tubo de pasta de dientes.

Finalmente, mezclar todos los ingredientes hasta formar una pasta homogénea y luego comenzar a formar pequeñas bolitas.

inodoro Cada vez que el inodoro haga su descarga de agua, liberará un aroma delicioso.

Si quieres quitar el mal olor del baño, deberás colocar una bolita aromatizada en la mochila del inodoro. Cada vez que aprietes el botón, correrá agua con un delicioso aroma que, a su vez, limpiará el retrete.

De esta forma, también reducirás la proliferación de bacterias y otros microorganismos que pueden causar enfermedades. Además, crearás un ambiente más agradable, no solo para tu familia, sino también para quienes te visiten.