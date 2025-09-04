Cómo limpiar la caca de paloma de la ropa para no dañar el tejido

Paloma Usando pocos productos de limpieza, aprendé a limpiar la caca de paloma de la ropa.

A continuación, tendrás que mezclar detergente con agua caliente, ya que las altas temperaturas penetran mejor en la ropa y terminan con las bacterias más fácilmente. En caso de que la mancha sea muy grande, se puede añadir media taza de vinagre blanco para que la mezcla sea más efectiva.

Humedece un paño en esta mezcla y pasa el mismo por el área manchada. Deja actuar a la mezcla durante unos 10 minutos, para asegurarse de que la mancha de caca se elimina del todo. También es recomendable verter unas gotas de detergente sobre la prenda mientras se frota con suavidad.

El siguiente paso será lavar la prenda en tu programa favorito del lavarropas y esperar a que seque. En caso de que las manchas de excremento de paloma sigan notándose, podrás repetir el proceso una vez más.

Embed - Cómo sacar una mancha de caca de paloma.

Otra opción es sumergir la prenda afectada con la caca de paloma en algún producto blanqueador a base de oxígeno que no dañe los colores de la ropa, aunque conviene comprobar primero la etiqueta de cuidado de la prenda y seguir las instrucciones del fabricante; incluso puedes un poco de agua oxigenada o alcohol de 70º. Esta limpieza adicional debe ir siempre seguida de un lavado a máquina.