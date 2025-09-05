Cómo fabricar una lonchera térmica en casa para llevar tu comida: con un truco y un poco de hilo

La tela térmica para loncheras se consigue en cualquier tienda de retacería con el nombre de tela aluminizada. Este material conserva la temperatura de los alimentos y la mantiene alejada del calor o frío del exterior.
También se pueden realizar otros proyectos en casa con esta tela, tales como cubre ollas, alfombras, fundas para botellas y porta cosméticos para maquillaje.
A continuación te comparto un truco de costura en casa, perfecto para diseñar tus propias loncheras térmicas de alimentos, en casa y con pocos materiales. En el tutorial puedes seguir mejor el paso a paso de este truco.
Si estás arrancando en el mundo de la costura, es importante que tengas en cuenta algunas cuestiones. Coser parece sencillo, pero requiere tiempo, paciencia y aceptación. Muchas veces vas a confeccionar prendas en casa que al probártelas no te quedarán como en la foto que viste o el modelo que seguiste.
Antes de empezar a coser en casa y utilizar algún truco de hilos, lo mejor es preparar un costurero bien completo con los materiales esenciales. Las costureras expertas siempre tienen hilos, agujas, tijeras afiladas, alfileres, marcadores de tela, papel para, moldes y regla.
Utiliza telas acordes para cada proyecto. Es muy normal encontrar un retazo en el armario de casa y usarlo para un proyecto improvisado sin chequear la caída de la tela, la textura y el grosor. Esto es un gran error, ya que cada prenda requiere de un tipo de tela.
Busca siempre tutoriales o algún truco para guiarte y disminuir la cantidad de erres en las puntadas. La costura en casa nos permite trabajar la paciencia y la frustración, descoser, empezar de nuevo y celebrar los proyectos terminados con orgullo.