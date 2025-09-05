Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Fórmula 1

Sin Franco Colapinto y con un trompo de su reemplazante, las prácticas libres 1 dieron inicio al Gran Premio de Italia

Arrancó la acción en el Gran Premio de Italia con la primera tanda de entrenamientos que no tuvo al piloto argentino en pista.

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Lewis Hamilton fue el más rápido de las primeras prácticas libres en Monza. 

Comenzó la acción en el Gran Premio de Italia, con la primera tanda de entrenamientos en Monza. La práctica tuvo la ausencia de Franco Colapinto debido a que el argentino le cedió su butaca al estonio Paul Aron por el reglamento de la Fórmula 1 que obliga a las escuderías a brindarles a los "rookies" un total de cuatro entrenamientos libres por temporada con el objetivo de que sumen rodaje y experiencia en la pista.

Lo mismo sucedió con Óscar Piastri, el piloto australiano de Mc Laren no estuvo presente en la tanda inicial de entrenamientos debido a que le dejó su butaca al piloto irlandés Alex Dunne, junior en la escudería británica, que ya había tenido una buena participación en Austria reemplazando a Lando Norris.

monza

Max Verstappen fue el más veloz en el transcurso de los primeros minutos de práctica. El piloto de Red Bull lideró con 1:20.75, empleando las gomas intermedias. Esta elección de neumáticos fue la que compartieron la mayoría de las escuderías con sus pilotos a excepción de los Williams, con Álex Albon y Carlos Sainz, que utilizaron las gomas duras al igual que Isaac Hadjar y Liam Lawson (RB) y Gabriel Bortoletto (Sauber).

Ferrari salió la pista con una decoración especial, conmemorando los 50 años de la primera coronación de Niki Lauda con la escudería italiana en Monza. Luciendo la monoplaza homenaje, Charles Leclerc y Lewis Hamilton procuraron hacer honores a la escudería en su tierra y fueron los más rápidos sobre el final del ensayo.

practicas 1 monza

Completó el podio el Williams de Carlos Sainz en tercer lugar. Verstappen se ubicó cuarto, Antonelli quinto y recién el sexto lugar apareció uno de los Mc Lren con el auto de Lando Norris. Pierre Gasly, de Alpine, terminó en el 18vo lugar y Paul Aron, reemplazante de Franco Colapinto cerró en el puesto 20. El estonio dio un trompo en el A525 pero por fortuna no sufrió daños la monoplaza que el argentino utilizará a partir de las prácticas libres 2.

Horarios Gran Premio de Italia

Viernes 5/9

Práctica libre 2 a las 12

Sábado 6/9

Práctica libre 3 a las 7:30

Clasificación a las 11

Domingo 7/9

Carrera a las 10. Se puede ver por la plataforma Disney+

