Sin Franco Colapinto y con un trompo de su reemplazante, las prácticas libres 1 dieron inicio al Gran Premio de Italia

Lo mismo sucedió con Óscar Piastri, el piloto australiano de Mc Laren no estuvo presente en la tanda inicial de entrenamientos debido a que le dejó su butaca al piloto irlandés Alex Dunne, junior en la escudería británica, que ya había tenido una buena participación en Austria reemplazando a Lando Norris.

monza

Max Verstappen fue el más veloz en el transcurso de los primeros minutos de práctica. El piloto de Red Bull lideró con 1:20.75, empleando las gomas intermedias. Esta elección de neumáticos fue la que compartieron la mayoría de las escuderías con sus pilotos a excepción de los Williams, con Álex Albon y Carlos Sainz, que utilizaron las gomas duras al igual que Isaac Hadjar y Liam Lawson (RB) y Gabriel Bortoletto (Sauber).