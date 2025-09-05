Comenzó la acción en el Gran Premio de Italia, con la primera tanda de entrenamientos en Monza. La práctica tuvo la ausencia de Franco Colapinto debido a que el argentino le cedió su butaca al estonio Paul Aron por el reglamento de la Fórmula 1 que obliga a las escuderías a brindarles a los "rookies" un total de cuatro entrenamientos libres por temporada con el objetivo de que sumen rodaje y experiencia en la pista.
Sin Franco Colapinto y con un trompo de su reemplazante, las prácticas libres 1 dieron inicio al Gran Premio de Italia
