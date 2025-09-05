Independientemente de estos beneficios musculares, incorporar dicho ejercicio a la rutina de entrenamiento también permitirá mejorar la coordinación. Esta técnica requiere de una sincronización precisa entre brazos y piernas para no perder la estabilidad.

ejercicio Este ejercicio ofrece múltiples beneficios.

Para realizar la caminata de cangrejo de manera eficiente, primero tendremos que sentarnos en el suelo con las manos apoyadas detrás de la espalda y los dedos apuntando hacia adelante. Luego, elevaremos la cadera hasta que nuestro cuerpo forme una línea recta desde las rodillas hasta los hombros, como una mesa invertida.

Una vez que hemos alcanzado esta posición, debemos movernos de forma similar a un cangrejo, desplazándonos hacia adelante, hacia atrás o de lado. Este ejercicio lo tendremos que hacer durante 30 segundos y después descansar otros 30 segundos. Los expertos recomiendan hacer 10 repeticiones por cada sesión de entrenamiento.

ejercicio abdomen.jpg Incorpora este ejercicio a tu rutina de entrenamiento para tener un abdomen plano.

Para evitar lesiones, es necesario tener en cuenta algunos recaudos. Es crucial que nuestras caderas no se caigan durante el desplazamiento y que el peso se distribuya de manera uniforme en las manos para no sobrecargar las muñecas. También es fundamental mantener el cuello recto, sin mirar hacia abajo, y evitar dar pasos demasiado largos que puedan hacernos perder la estabilidad.