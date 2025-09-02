Ni flexiones ni bíceps con mancuernas: el simple ejercicio de pilates para tener brazos de acero en pocos días

Aunque el pilates es mirado de reojo por considerarse (erróneamente) un entrenamiento que no exige esfuerzo y tampoco brinda grandes resultados, quienes lo practican a diario demuestran lo contrario.
Dentro de esta disciplina podemos encontrar diversos ejercicios que ofrecen múltiples beneficios. En este caso, te contaré sobre una técnica que aumenta la masa muscular de los brazos, siendo mejor que las tradicionales flexiones o los clásicos bíceps con mancuerna. Para realizar este entrenamiento, solamente necesitaremos de un aro y una esterilla.
Si buscas ganar masa muscular en los brazos, expertos en pilates recomiendan realizar una rutina de entrenamiento con ayuda del aro mágico, una herramienta fácil de manejar que beneficia, especialmente, a las extremidades del cuerpo.
Fuerza hacia dentro con el aro
Para comenzar con la rutina de pilates, el primer ejercicio se puede hacer tanto de pie como sentado en una esterilla, con las piernas cruzadas:
Fuerza hacia afuera con el aro
El segundo ejercicio de esta rutina también es simple de realizar, pero con grandes beneficios para los brazos:
Fuerza hacia dentro y hacia fuera con el aro
La rutina de pilates llegará a su fin con una integración de los dos ejercicios anteriores: