Ni flexiones ni bíceps con mancuernas: el simple ejercicio de pilates para tener brazos de acero en pocos días

Dentro de esta disciplina podemos encontrar diversos ejercicios que ofrecen múltiples beneficios. En este caso, te contaré sobre una técnica que aumenta la masa muscular de los brazos, siendo mejor que las tradicionales flexiones o los clásicos bíceps con mancuerna. Para realizar este entrenamiento, solamente necesitaremos de un aro y una esterilla.

aro de pilates El aro de pilates es una herramienta útil para fortalecer las extremidades.

Pilates: descubre el ejercicio que permite lograr brazos de acero

Si buscas ganar masa muscular en los brazos, expertos en pilates recomiendan realizar una rutina de entrenamiento con ayuda del aro mágico, una herramienta fácil de manejar que beneficia, especialmente, a las extremidades del cuerpo.