Entrenamiento

Ni flexiones ni bíceps con mancuernas: el simple ejercicio de pilates para tener brazos de acero en pocos días

Para realizar este ejercicio solo necesitaremos de un aro mágico de pilates y una esterilla. En pocos días notaremos los primeros resultados

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Aunque el pilates es mirado de reojo por considerarse (erróneamente) un entrenamiento que no exige esfuerzo y tampoco brinda grandes resultados, quienes lo practican a diario demuestran lo contrario.

Dentro de esta disciplina podemos encontrar diversos ejercicios que ofrecen múltiples beneficios. En este caso, te contaré sobre una técnica que aumenta la masa muscular de los brazos, siendo mejor que las tradicionales flexiones o los clásicos bíceps con mancuerna. Para realizar este entrenamiento, solamente necesitaremos de un aro y una esterilla.

aro de pilates
El aro de pilates es una herramienta útil para fortalecer las extremidades.

Pilates: descubre el ejercicio que permite lograr brazos de acero

Si buscas ganar masa muscular en los brazos, expertos en pilates recomiendan realizar una rutina de entrenamiento con ayuda del aro mágico, una herramienta fácil de manejar que beneficia, especialmente, a las extremidades del cuerpo.

Fuerza hacia dentro con el aro

Para comenzar con la rutina de pilates, el primer ejercicio se puede hacer tanto de pie como sentado en una esterilla, con las piernas cruzadas:

  • Agarrar el aro con ambas manos por los lados, colocando los hombros hacia atrás, manteniendo la espalda recta y endureciendo el abdomen.
  • Apretar el aro con ambas manos hacia dentro.
  • Mantener esta posición durante 20 segundos.
  • Volver a la posición inicial y repetir 4 veces más.
ejercicio pilates brazos
En pocos días lograrás fortalecer y tonificar tus brazos.

Fuerza hacia afuera con el aro

El segundo ejercicio de esta rutina también es simple de realizar, pero con grandes beneficios para los brazos:

  • Colocarte en la misma posición que en el ejercicio anterior.
  • Poner la espalda recta, los hombros hacia atrás y endurecer el abdomen.
  • Agarrar el aro por los lados, con ambas manos, y hacer fuerza hacia afuera.
  • Mantener esta posición durante 20 segundos, relajar y repetir 4 veces más.
ejercicio brazos
Estos ejercicios ayudarán a conseguir unos brazos de acero.

Fuerza hacia dentro y hacia fuera con el aro

La rutina de pilates llegará a su fin con una integración de los dos ejercicios anteriores:

  • Comenzar sentándote en el suelo, con las piernas cruzadas.
  • Tomar el aro, agarrarlo con ambas manos y colocarlo en la espalda.
  • Mantener la espalda recta, hombros hacia atrás y abdomen endurecido.
  • Hacer fuerza con los brazos, apretando hacia dentro durante 10 segundos. Después hacer fuerza hacia afuera, también durante 10 segundos.
  • Relajar los brazos, volver a la posición inicial y repetir 4 veces más.

