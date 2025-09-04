Inicio Series y películas Netflix
Netflix: la película que peca con un detalle garrafal y los espectadores no lo perdonaron

La película estadounidense de Netflix causó polémica entre los espectadores, en una entrega que tuvo buena aceptación entre todas las series y películas

Miguel Guayama
La actriz Joey King interpreta a Tally Youngblood en la película de Netflix.

Dentro del mundo de las series y películas de Netflix, muchísimas curiosidades que pasan desapercibidas y los espectadores no se dan cuenta frente al televisor. Sin embargo, hay una película que peca con un detalle bastante obvio y que pasa desapercibido, pero que ha Sido remarcado por muchos.

La película en cuestión es Los feos, una producción estadounidense de 2024 que engrosa las propuestas dramáticas de ciencia ficción y que tiene como protagonista a la actriz Joey King.

La película se estrenó mundialmente promediando septiembre de 2024 y entretiene con una historia transcurrida en una sociedad en la que todas las personas son obligadas a someterse a una cirugía plástica obligatoria cuando cumplen 16 años de edad, con el propósito de dejar de ser feos para pasar a ser perfectos.

En esta película de Netflix, escrita por Jacob Forman y dirigida por Joseph McGinty Nichol, se dieron varias curiosidades que llaman la atención. Pero hay que prácticamente no pasa desapercibida y está a la vista de todos.

netflix-pelicula-los-feos-joey-king
La trama de esta película de Netflix logró atrapar a los suscriptores con un relato muy particular, pocas veces antes vista en la pantalla.

Netflix: una curiosidad muy marcada en la película

En Los feos, película donde brilla la actuación principal de Joey King, la diferencia de edad de la actriz con su personaje no pasa desapercibida.

Mucha atención le llamó a los usuarios de Netflix la enorme diferencia de edad que hay entre estadounidense y el personaje que le tocó interpretar.

En la película Joey King interpreta a una chica de 15 años que está por cumplir 16, edad en la que está obligada a meterse una cirugía estética para dejar ser fea y comenzar a vivir una vida a pleno. Sin embargo, la realidad marca que la actriz tiene 25 años.

La diferencia de edad entre el personaje y su vida real, significó un duro trabajo para todo el set de maquillaje y peluquería de la película.

netflix-joey-king-pelicula-los-feos
La actriz Joe King, de 25 años de edad, interpreta a una chica de 15 que está por cumplir 16.

Netlfix: de qué trata la película Los feos

La película de Netflix gira en torno a lo que sucede en una sociedad futurista, que tiene como protagonista a Tally Youngblood (Joey King), una adolescente de 16 años que tiene que sumarse a una operación estética obligatoria para dejar de ser fea y poder sumarse a la lista de chicos perfectos que residen en una ciudad. Y a la vez que recibe una gran desilusión, se propone encontrar a su amiga desaparecida.

netflix-joey-king-pelicula-los-feos-streaming
La película de ciencia ficción de Netflix contiene escenas bastante dramáticas.

Reparto de Los feos, película de Netflix

  • Joey King (Tally Youngblood)
  • Sarah Vattano (Tally de joven)
  • Keith Powers (David)
  • Chase Stokes (Peris)
  • Ashton Essex Bright (Peris de joven)
  • Brianne Tju (Shay)
  • Laverne Cox (Dr. Cable)
  • Charmie Lee como Maddy

Tráiler de Los feos, película de Netflix

Embed - Los feos | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película Los feos, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Los feos se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Uglies se puede ver en Netflix.
  • España: la película Los feos se puede ver en Netflix.

