A qué hora se juega la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz y dónde ver por TV

Por el lado de Carlos Alcaraz, el joven español se metió en la final del Abierto de Estados Unidos sin ceder ningún set en todo el torneo. En las semifinales, dio una gran muestra de carácter para superar en sets corridos -6-4, 7-6(4) y 6-2- al serbio Novak Djokovic, el tenista más ganador de la historia.

Alcaraz busca repetir el festejo en el US Open, torneo que ganó en el 2022, cuando tenía solo 19 años.

Esta final, además, tendrá el condimento extra de que estará en juego el número 1 del ranking mundial de la Asociación de Tenis Profesional -ATP-, que actualmente está en manos de Sinner.

El puesto uno del ranking ATP en juego

Actualmente el liderazgo del ranking ATP para el singles masculino está en manos del italiano Jannik Sinner -nacido en San Candido-. Este tenista de 24 años ostenta una sumatoria de 11.480 puntos, producto de 17 torneos ganados.

Por su parte, el español Carlos Alcaraz, nacido en El Palmar, Murcia, tiene 22 años y suma 9.590 puntos, obtenidos tras 20 torneo jugados.

Esta será la tercera final entre ambos. la primera fue Roland Garros, donde Alcaraz dio vuelta un partido inolvidable, mientras que solo un mes después Sinner se tomó revancha y lo superó en el encuentro decisivo de Wimbledon, para gritar campeón por primera vez en el césped del All England Club.