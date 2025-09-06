Inicio Ovación Tenis US Open
A qué hora se juega la final del US Open entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz y dónde ver por TV

El número uno de la ATP, Jannik Sinner y el número dos, Carlos Alcaraz, se enfrentarán este domingo en la final del US Open, último Grand Slam del año

Raúl Adriazola
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrenta este domingo en la final del US Open

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se enfrenta este domingo en la final del US Open, donde además estará en juego el primer puesto del ranking de la ATP.

El US Open, último Grand Slam del año del tenis mundial ya tiene a sus dos finalistas, que disputarán además nada menos que el primer puesto en el ranking ATP en la cancha principal del complejo de Flushing Meadows, en la ciudad de Nueva York.

Desde las 15, hora de nuestro país, el italiano Jannik Sinner (1°) y el español Carlos Alcaraz (2°) se enfrentarán con doble desafío este domingo en la final del US Open, la que podrá verse por el canal ESPN y la plataforma Disney+.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugar&aacute;n su tercera final de la temporada 2025 de la ATP.

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz jugarán su tercera final de la temporada 2025 de la ATP.

Como llegaron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner a esta final del US Open

Jannik Sinner es el campeón defensor en el US Open, y buscará sumar su quinta conquista de un torneo Grand Slam, y hacer triplete en esta temporada 2025, ya que viene de ganar el Abierto de Australia (cancha rápida) y Wimbledon (césped).

Por el lado de Carlos Alcaraz, el joven español se metió en la final del Abierto de Estados Unidos sin ceder ningún set en todo el torneo. En las semifinales, dio una gran muestra de carácter para superar en sets corridos -6-4, 7-6(4) y 6-2- al serbio Novak Djokovic, el tenista más ganador de la historia.

Alcaraz busca repetir el festejo en el US Open, torneo que ganó en el 2022, cuando tenía solo 19 años.

Esta final, además, tendrá el condimento extra de que estará en juego el número 1 del ranking mundial de la Asociación de Tenis Profesional -ATP-, que actualmente está en manos de Sinner.

El puesto uno del ranking ATP en juego

Actualmente el liderazgo del ranking ATP para el singles masculino está en manos del italiano Jannik Sinner -nacido en San Candido-. Este tenista de 24 años ostenta una sumatoria de 11.480 puntos, producto de 17 torneos ganados.

Por su parte, el español Carlos Alcaraz, nacido en El Palmar, Murcia, tiene 22 años y suma 9.590 puntos, obtenidos tras 20 torneo jugados.

Esta será la tercera final entre ambos. la primera fue Roland Garros, donde Alcaraz dio vuelta un partido inolvidable, mientras que solo un mes después Sinner se tomó revancha y lo superó en el encuentro decisivo de Wimbledon, para gritar campeón por primera vez en el césped del All England Club.

