Franco Colapinto no superó la Q1 en Monza y largará desde la 18ª posición este domingo

Luego de la primera tanda de las pruebas de Clasificación (Q1), el piloto argentino Franco Colapinto no pudo superar el primer corte junto a su compañero de equipo y largará este domingo el Gran Premio de Italia desde el antepenúltimo y penúltimo puesto, respectivamente.
Los pilotos de Alpine no superaron el corte de la Q1 en Monza. Franco Colapinto largará 18° y Pierre Gasly 19°. La pole fue para Max Verstappen con récord