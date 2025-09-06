Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
FRANCO COLAPINTO

Franco Colapinto no superó la Q1 en Monza y largará desde la 18ª posición este domingo

Los pilotos de Alpine no superaron el corte de la Q1 en Monza. Franco Colapinto largará 18° y Pierre Gasly 19°. La pole fue para Max Verstappen con récord

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Los Alpine A525 de Franco Colapinto y de Pierre Gasly no pudieron superar la Q1 del Gran Premio de Italia y largarán desde el fondo este domingo.

Luego de la primera tanda de las pruebas de Clasificación (Q1), el piloto argentino Franco Colapinto no pudo superar el primer corte junto a su compañero de equipo y largará este domingo el Gran Premio de Italia desde el antepenúltimo y penúltimo puesto, respectivamente.

Disputada la Q1, y luego de una auspiciosa tercera tanda de ensayos libres, donde obtuvo el 14° mejor tiempo, Colapinto no pudo adelantar su Alpine en el circuito de Monza y quedó 18°, y se unió a Isack Hadjar (16°), Lance Stroll (17°), Pierre Gasly (19) y Liam Lawson (20) para quedar afuera de la Qualy.

Finalmente, luego de las tres tandas de Clasificación, la pole position fue para Max Verstappen –Red Bull Racing- con un tiempo récord de 1’ 18’’ 792/1000 , mientras que los Mc Laren de Lando Norris (1’ 18’’ 869/1000) y Oscar Piastri (1’ 18’’ 982/1000) fueron sus ecoltas.

Los Alpine de Franco Colapinto y Pierre Gasly muy lejos

El pilarense Colapinto registró en la Q1 un mejor tiempo de 1' 19'' 992/1000, que lo ubicaba en el 15° puesto, mientras que Gasly marcó su mejor registro en 1' 20'' 103/1000. Sin embrago no pudieron contener el ritmo del resto y quedaron entre los últimos cinco, eliminados.

El más veloz de la primera tanda clasificatoria de Monza (Q1) fue George Russell -Mercedes- (1' 19'' 414/1000), segundo Max Verstappen, del Red Bull Racing (+041/1000); y tercero Lando Norris (+197/1000).

