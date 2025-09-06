Franco Colapinto no superó la Q1 en Monza y largará desde la 18ª posición este domingo

Disputada la Q1, y luego de una auspiciosa tercera tanda de ensayos libres, donde obtuvo el 14° mejor tiempo, Colapinto no pudo adelantar su Alpine en el circuito de Monza y quedó 18°, y se unió a Isack Hadjar (16°), Lance Stroll (17°), Pierre Gasly (19) y Liam Lawson (20) para quedar afuera de la Qualy.

Finalmente, luego de las tres tandas de Clasificación, la pole position fue para Max Verstappen –Red Bull Racing- con un tiempo récord de 1’ 18’’ 792/1000 , mientras que los Mc Laren de Lando Norris (1’ 18’’ 869/1000) y Oscar Piastri (1’ 18’’ 982/1000) fueron sus ecoltas.