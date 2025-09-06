Está en Netflix

Está en Netflix, tiene 8 capítulos y fue de las más vistas en el 2024

El catálogo de series y películas de Netflix ofrece historias para todos los gustos. Una serie logró coronarse como uno de los relatos más elegidos de todo el 2024, y lo hizo con un drama muy bien valorado, que se compone apenas por 8 capítulos en total: Engaños.

Las series y películas de producción estadounidense son de las más esperadas de Netflix, y una vez estrenadas, son de las historias que más reproducciones reúnen. Esta serie fue una de las que mayores expectativas generó en los suscriptores, juntando una cantidad de vistas que superó a títulos tops dentro de la plataforma.

engaños
Esta serie se convirti&oacute; en algo top con una historia de solo 8 cap&iacute;tulos.

Esta serie se convirtió en algo top con una historia de solo 8 capítulos.

La historia de esta serie dramática está basada en el relato de una reconocida novela estadounidense, y ese es el principal motivo por el cual muchos suscriptores decidieron darle play. Si bien no es completamente fiel, entre los cambios más importantes en la oferta de Netflix, es que el final es distinto al libro.

Muchos suscriptores destacan que a lo largo de los 8 capítulos, esta historia va generando distintos cambios inesperados, que te llevan a tener que estar pegado a la pantalla de Netflix. Su presencia en el catálogo de series y películas no pasa inadvertidda, y es que es de las historias más aclamadas por la crítica.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, desde entonces es una de las ofertas más elegidas de todo el año.

Embed - Engaños | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la serie Engaños

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que es una de las más vistas del año, Engaños centra su historia en: "La exsoldado Maya ve la figura de su esposo asesinado en el video de la cámara oculta de su hija. Así empieza a desentrañar una conspiración letal".

Durante 8 capítulos, te sumergirás a una serie con una historia distinta a todo lo visto de Netflix.

netflix-engaños3
La serie fue de las m&aacute;s vistas en Netflix en el 2024.

La serie fue de las más vistas en Netflix en el 2024.

Reparto de Engaños, serie de Netflix

  • Michelle Keegan como Maya Stern
  • Adeel Akhtar como Sami Kierce
  • Natalie Anderson como Claire Walker
  • Jade Anouka como Nicole Butler
  • Richard Armitage como Joe Burkett
  • Joe Armstrong como Alexander Dosman

Dónde ver la serie Engaños, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Engaños se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar