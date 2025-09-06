Está en Netflix, tiene 8 capítulos y fue de las más vistas en el 2024

Muchos suscriptores destacan que a lo largo de los 8 capítulos, esta historia va generando distintos cambios inesperados, que te llevan a tener que estar pegado a la pantalla de Netflix. Su presencia en el catálogo de series y películas no pasa inadvertidda, y es que es de las historias más aclamadas por la crítica.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, desde entonces es una de las ofertas más elegidas de todo el año.

Netflix: de qué trata la serie Engaños

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que es una de las más vistas del año, Engaños centra su historia en: "La exsoldado Maya ve la figura de su esposo asesinado en el video de la cámara oculta de su hija. Así empieza a desentrañar una conspiración letal".

Durante 8 capítulos, te sumergirás a una serie con una historia distinta a todo lo visto de Netflix.

La serie fue de las más vistas en Netflix en el 2024.

Reparto de Engaños, serie de Netflix

Michelle Keegan como Maya Stern

Adeel Akhtar como Sami Kierce

Natalie Anderson como Claire Walker

Jade Anouka como Nicole Butler

Richard Armitage como Joe Burkett

Joe Armstrong como Alexander Dosman

