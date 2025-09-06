Está en Netflix, tiene 8 capítulos y fue de las más vistas en el 2024

Muchos suscriptores destacan que a lo largo de los 8 capítulos, esta historia va generando distintos cambios inesperados, que te llevan a tener que estar pegado a la pantalla de Netflix. Su presencia en el catálogo de series y películas no pasa inadvertidda, y es que es de las historias más aclamadas por la crítica.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2024, desde entonces es una de las ofertas más elegidas de todo el año.
Embed - Engaños | Tráiler oficial | Netflix
Netflix: de qué trata la serie Engaños
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie que es una de las más vistas del año, Engaños centra su historia en: "La exsoldado Maya ve la figura de su esposo asesinado en el video de la cámara oculta de su hija. Así empieza a desentrañar una conspiración letal".
Durante 8 capítulos, te sumergirás a una serie con una historia distinta a todo lo visto de Netflix.
netflix-engaños3
La serie fue de las más vistas en Netflix en el 2024.
Reparto de Engaños, serie de Netflix
- Michelle Keegan como Maya Stern
- Adeel Akhtar como Sami Kierce
- Natalie Anderson como Claire Walker
- Jade Anouka como Nicole Butler
- Richard Armitage como Joe Burkett
- Joe Armstrong como Alexander Dosman
Dónde ver la serie Engaños, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Engaños se puede ver en Netflix.
- España: la serie Engaños se puede ver en Netflix.