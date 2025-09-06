Vélez se quedó con la Supercopa Argentina al derrotar a Central Córdoba en Rosario

El encuentro fue parejo en el primer tiempo, con situaciones claras para ambos equipos pero sin eficacia en la definición. El equipo santiagueño reclamó un posible penal por una mano en el área, mientras que Alan Aguerre, arquero de Central Córdoba, evitó la caída de su arco ante un cabezazo de Braian Romero.

A los 5 minutos del complemento, tras un tiro libre ejecutado por Maher Carrizo, Gordon abrió el marcador con un potente cabezazo y el elenco orientado por Guillero Barros Schelotto empezó a encaminar el partido.

guillermo-gustavo-barros-schelotto Los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Schelotto celebraron el título de Vélez.

Luego Vélez aprovechó los espacios que le dejaba su rival, obligado a buscar el empate.

Pero el elenco velezano se defendió bien, aguantó los tibios intentos de su rival y ya en el tramo final, otra vez Gordon volvió a ganar en las alturas para sentenciar el 2 a 0 definitivo.

Así Vélez se quedó con la Supercopa Argentina y cerró una jornada histórica en Rosario, donde supo mostrar solidez defensiva y eficacia en los momentos clave. Central Córdoba no pudo sostener la intensidad y pagó caro sus errores en el juego aéreo, mientras que el “Fortín” celebró un nuevo título en el fútbol argentino.