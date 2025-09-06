Colapinto recibió una buena noticia de cara al GP de Italia de Fórmula 1

El joven de 22 años venía de salir en el puesto 14 en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.
La pole position le correspondió al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó en la cuarta posición.
La carrera del GP de Italia será este domingo a las 10 de la mañana de Argentina.
Así largarán en el GP de Italia de Fórmula 1
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Oliver Bearman (Haas)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Alexander Albon (Williams)
- Esteban Ocon (Esteban Ocon)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Pit lane-Isack Hadjar (Racing Bulls)