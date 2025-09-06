Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Colapinto recibió una buena noticia de cara al GP de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto recibió una buena noticia antes de afrontar el GP de Italia de Fórmula 1

Por UNO
Franco Colapinto espera hacer una buena carrera en Monza.

El piloto Franco Colapinto recibió una buena noticia antes de afrontar elGP de Italia de Fórmula 1 en Monza. El argentino quedó eliminado en la Q1 de la clasificación largará 17° y subió un puesto.

Colapinto marcó una vuelta rápida de 1:19,992, superando incluso a su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly. Sin embargo, quedó a 155 milésimas de acceder a la Q2.

Desde la Fórmula 1 revelaron que Isack Hadjar cambiará el motor de su monoplaza en Racing Bulls, por lo que recibió una penalización y saldrá último. El piloto francés había terminado 16 en la clasificación, por lo que Franco Colapinto sube un puesto en la parrilla de largada y no largará 18, sino 17.

El joven de 22 años venía de salir en el puesto 14 en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.

La pole position le correspondió al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó en la cuarta posición.

La carrera del GP de Italia será este domingo a las 10 de la mañana de Argentina.

Así largarán en el GP de Italia de Fórmula 1

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Lando Norris (McLaren)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. George Russell (Mercedes)
  6. Kimi Antonelli (Mercedes)
  7. Gabriel Bortoleto (Sauber)
  8. Fernando Alonso (Aston Martin)
  9. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  10. Lewis Hamilton (Ferrari)
  11. Oliver Bearman (Haas)
  12. Nico Hulkenberg (Sauber)
  13. Carlos Sainz Jr. (Williams)
  14. Alexander Albon (Williams)
  15. Esteban Ocon (Esteban Ocon)
  16. Lance Stroll (Aston Martin)
  17. Franco Colapinto (Alpine)
  18. Pierre Gasly (Alpine)
  19. Liam Lawson (Racing Bulls)
  20. Pit lane-Isack Hadjar (Racing Bulls)

