Colapinto recibió una buena noticia de cara al GP de Italia de Fórmula 1

El joven de 22 años venía de salir en el puesto 14 en la práctica libre 3 que lo ilusionaba con la posibilidad de hacer una buena qualy, pero le faltó mejorar un poco su desempeño en el sector 2 del Autódromo Nacional de Monza.

La pole position le correspondió al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien hizo una impresionante vuelta de 1:18,792. Esto le permitió dejar en la segunda y tercera posición a los pilotos de McLaren, el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri.

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) quedó en la cuarta posición.

La carrera del GP de Italia será este domingo a las 10 de la mañana de Argentina.

Así largarán en el GP de Italia de Fórmula 1