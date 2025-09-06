Colapinto fue autocrítico tras su clasificación para el GP de Italia y elogió a Gasly

Colapinto apuntó contra los mecánicos

El argentino apuntó contra los mecánicos del equipo: “ayer el auto no me gustaba cómo iba ... no me lo pusieron bien a punto en la FP1”. Pero, Colapinto aclaró que después de la primera práctica cambiaron las cosas y mostró su satisfacción por el resultado en la FP3; la cual, según el pilarense, fue “buena”.

"En la qualy perdimos un poco ese feeling que tenía, había mucha leca, muchas piedras en un par de curvas que me complicaron bastante... creo que perdí una décima. Igualmente creo que no iba a ser suficiente para pasar", expresó.

Luego argumentó que el Autodromo Nacional de Monza es un terreno en donde el rendimiento del motor es determinante, por eso sabía que iba a ser “muy difícil” concretar una buena actuación.

El joven nacido hace 22 años en Pilar añadió: "Estamos trabajando para hacer lo mejor posible los dos (Pierre Gasly). Yo desde un poco antes de Hungría, yo me sentia que estaba bien con el auto, estaba en confianza.... cuando encuentre esa puesta a punto que me costó un par de carreras llegar, voy rápido". El pilarense agregó: "Con esto, yo estoy contento".

Colapinto elogió a Gasly

Colapinto elogió a Pierre Gasly al decir: "Le extendieron el contrato varios años, así que es un día que es bueno para el equipo, porque tener un piloto como Pierre unos años más es muy positivo”.

El argentino se refirió a su compañero, aunque lo hizo con cierta incomodidad y terminó la declaración con la misma frase que repite en cada charla con la prensa: "Veremos qué pasa mañana".