Nicolás Romano volvería a jugar tras varios meses de inactividad por una seria lesión.

Nicolás Romano volvería a jugar tras varios meses de inactividad por una seria lesión.

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El regreso de Nicolás Romano en Gimnasia y Esgrima es una gran noticia para los hinchas del Lobo. El jugador fue dado de alta tras superar una dura lesión y ocuparía un lugar en el banco de suplentes ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Retorna tras varios meses en el partido que se jugará este domingo desde las 14.15 en el estadio Víctor Legrotaglie.

Nicolas Romano.jpg
Nicolás Romano tras una dura lesión salió adelante y está a disposición del entrenador Ariel Broggi.

Nicolás Romano tras una dura lesión salió adelante y está a disposición del entrenador Ariel Broggi.

Nicolás Romano habló con Ovación y admitió: "La verdad que fueron muchos meses de recuperación. La clave fue el entorno familiar, mi novia y los amigos que me ayudaron en todo momento para salir adelante de esta lesión tan grave".

Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima (1).jpeg
Nicol&aacute;s Romano, el delantero que fue clave en la final que jug&oacute; Gimnasia y Esgrima ante San Mart&iacute;n de San Juan por el primer ascenso.

Nicolás Romano, el delantero que fue clave en la final que jugó Gimnasia y Esgrima ante San Martín de San Juan por el primer ascenso.

El delantero reconoció: "Mi último partido fue la final con San Martín de San Juan por el ascenso, quería la revancha inmediata y justo me lesioné. El equipo está haciendo una gran campaña, somos unos de los equipos protagonistas y nos estamos manteniendo en los primeros puestos. Siento que ahora puedo ayudar a mis compañeros desde el lugar que me toque ocupar".

"La lesión que sufrí fue en el mejor momento, soy un convencido que el fútbol y la vida te dan revanchas y voy a intentar dar lo mejor por Gimnasia y Esgrima", opinó Nicolás Romano. "La lesión que sufrí fue en el mejor momento, soy un convencido que el fútbol y la vida te dan revanchas y voy a intentar dar lo mejor por Gimnasia y Esgrima", opinó Nicolás Romano.

Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima- Mza-1
Nico Romano nunca baj&oacute; los brazos y pudo superar una grave lesi&oacute;n en su rodilla izquierda.

Nico Romano nunca bajó los brazos y pudo superar una grave lesión en su rodilla izquierda.

Con respecto al compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, opinó: "Es un partido decisivo porque vamos a jugar frente a un rival directo que está en los primeros puestos. También serán importantes los encuentros que nos quedan por jugar, en las últimas fechas se va a definir todo".

Nicolás Romano.jpeg
Nico Romano es muy querido por los hinchas del Lobo. El jugador surgi&oacute; de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima.

Nico Romano es muy querido por los hinchas del Lobo. El jugador surgió de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima.

Por último, Nicolás Romano reconoció: "Sería muy lindo volver después de superar una grave lesión y poder convertir. Lo que sueño es que podamos ganar y volvamos a la punta del torneo".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas