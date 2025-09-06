Nicolas Romano.jpg Nicolás Romano tras una dura lesión salió adelante y está a disposición del entrenador Ariel Broggi. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Nicolás Romano habló con Ovación y admitió: "La verdad que fueron muchos meses de recuperación. La clave fue el entorno familiar, mi novia y los amigos que me ayudaron en todo momento para salir adelante de esta lesión tan grave".

Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima (1).jpeg Nicolás Romano, el delantero que fue clave en la final que jugó Gimnasia y Esgrima ante San Martín de San Juan por el primer ascenso.

El delantero reconoció: "Mi último partido fue la final con San Martín de San Juan por el ascenso, quería la revancha inmediata y justo me lesioné. El equipo está haciendo una gran campaña, somos unos de los equipos protagonistas y nos estamos manteniendo en los primeros puestos. Siento que ahora puedo ayudar a mis compañeros desde el lugar que me toque ocupar".

"La lesión que sufrí fue en el mejor momento, soy un convencido que el fútbol y la vida te dan revanchas y voy a intentar dar lo mejor por Gimnasia y Esgrima", opinó Nicolás Romano. "La lesión que sufrí fue en el mejor momento, soy un convencido que el fútbol y la vida te dan revanchas y voy a intentar dar lo mejor por Gimnasia y Esgrima", opinó Nicolás Romano.

Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima- Mza-1 Nico Romano nunca bajó los brazos y pudo superar una grave lesión en su rodilla izquierda. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Con respecto al compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, opinó: "Es un partido decisivo porque vamos a jugar frente a un rival directo que está en los primeros puestos. También serán importantes los encuentros que nos quedan por jugar, en las últimas fechas se va a definir todo".

Nicolás Romano.jpeg Nico Romano es muy querido por los hinchas del Lobo. El jugador surgió de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Por último, Nicolás Romano reconoció: "Sería muy lindo volver después de superar una grave lesión y poder convertir. Lo que sueño es que podamos ganar y volvamos a la punta del torneo".