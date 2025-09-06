Nicolas Romano.jpg
Nicolás Romano tras una dura lesión salió adelante y está a disposición del entrenador Ariel Broggi.
Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima
Nicolás Romano habló con Ovación y admitió: "La verdad que fueron muchos meses de recuperación. La clave fue el entorno familiar, mi novia y los amigos que me ayudaron en todo momento para salir adelante de esta lesión tan grave".
Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima (1).jpeg
Nicolás Romano, el delantero que fue clave en la final que jugó Gimnasia y Esgrima ante San Martín de San Juan por el primer ascenso.
El delantero reconoció: "Mi último partido fue la final con San Martín de San Juan por el ascenso, quería la revancha inmediata y justo me lesioné. El equipo está haciendo una gran campaña, somos unos de los equipos protagonistas y nos estamos manteniendo en los primeros puestos. Siento que ahora puedo ayudar a mis compañeros desde el lugar que me toque ocupar".
Nicolás Romano Gimnasia y Esgrima- Mza-1
Nico Romano nunca bajó los brazos y pudo superar una grave lesión en su rodilla izquierda.
Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima
Con respecto al compromiso ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy, opinó: "Es un partido decisivo porque vamos a jugar frente a un rival directo que está en los primeros puestos. También serán importantes los encuentros que nos quedan por jugar, en las últimas fechas se va a definir todo".
Nicolás Romano.jpeg
Nico Romano es muy querido por los hinchas del Lobo. El jugador surgió de las divisiones inferiores de Gimnasia y Esgrima.
Foto: Martín Pravata/ Diario UNO
Por último, Nicolás Romano reconoció: "Sería muy lindo volver después de superar una grave lesión y poder convertir. Lo que sueño es que podamos ganar y volvamos a la punta del torneo".