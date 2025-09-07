Inicio Ovación Fútbol Atlético Club San Martín
Torneo Federal A: Atlético San Martín, Gutiérrez Sport Club y Huracán Las Heras serán protagonistas de la 8va fecha

Atlético San Martín y Gutiérrez Sport Club se enfrentarán en el Este y Huracán Las Heras recibirá a Santamarina de Tandil por el Federal A. Ambos encuentros arrancarán a las 16

Omar Romero
Atlérico San Martín y Gutiérrez Sport Club protagonizarán el choque de equipos mendocinos en el Este.

Atlérico San Martín y Gutiérrez Sport Club protagonizarán el choque de equipos mendocinos en el Este.

Atlético San Martín, Gutiérrez Sport Club y Huracán las Heras serán protagonistas este domingo de la 8va y penúltima fecha de la Zona 1 de la Fase Reválida torneo Federal A.

Corrales- Atlético San Martín
Christian Corrales es el entrenador del Atlético San Martín, que está haciendo una buena campaña en la Reválida.

Atlético San Martín y Gutiérrez Sport Club se enfrentarán en el Este, en un nuevo choque de equipos mendocinos, mientras que Huracán Las Heras jugará de local ante Santamarina de Tandil.

El Chacarero y el Celeste se verán las caras en el Este

Atlético San Martín recibirá desde las 16 a Gutiérrez Sport Club, en un partido que contará con el arbitraje de Alejandro Scionti, de la Liga de Casilda. El Albirrojo viene de caer por 2 a 1 de visitante ante Juventud Unida de San Luis, donde no sólo resignó la punta sino también el invicto en la fase Reválida. Se ubica 5to con 12 unidades a dos puntos del líder Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Concentrados Atlético San Martín.
Los concentrados de Atlético San Martín.

El equipo de Christian Corrales acumulaba 3 triunfos y 3 empates por lo que perdió su primer cotejo en esta fase Reválida y resignó una racha invicta de ocho partidos en el Federal A.

El Albirrojo jugará su último partido de local en esta etapa. El objetivo es clasificar dentro los cinco primeros que accederán a la siguiente instancia.

Alessandrello- Gutiérrez Sport Club...
Rodrigo Alessandrello, el conductor de Gutiérrez Sport Club, que ya perdió la categoría.

Mientras que Gutiérrez Sport Club, que ya perdió la categoría, viene de caer 2 a 1 de local ante Cïrculo Deportivo Nicanor Otamendi en un partido jugado en el predio de FADEP.

Concentrados Gutiérrez Sport club.
Los convocados de Gutiérrez Sport Club.

Se ubica último sin puntos, ya que perdió los 7 partidos que disputó en la Fase Reválida.

Alejandro De la Riba- Huracán Las Heras.
Alejandro De la Riba es uno de los entrenadores de Huracán Las Heras.

Huracán Las Heras va por su recuperación ante Santamarina de Tandil

Huracán Las Heras será local ante Santamarina de Tandil en un cotejo que se jugará desde las 16. Será su segundo partido de local y el último de esta fase en el estadio General San Martín. Fernando Omar Marcos, de Bahía Blanca, será el árbitro.

Concentrados Huracán Las Heras- Santamarina de Tandil.
Estos son los convocados de Huracán Las Heras.

La dupla conformada por Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba viene de perder su invicto en la derrota por 4 a 3 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, de local. Llevaban dos triunfos y un empate.

Huracán Las Heras tiene 10 puntos y se ubica 7mo, fuera del lote de los cinco primeros que accederán a la siguiente instancia.

Tabla de posiciones Federal A.

Santamarina de Tandil viene de dos derrotas seguidas, en su última presentación cayó por 2 a 0 frente a Germinal de Rawson. Se ubica 8vo con 7 unidades, en la tabla acumulada tiene 27 puntos y lucha por mantener la categoría.

