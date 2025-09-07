Torneo Federal A: Atlético San Martín, Gutiérrez Sport Club y Huracán Las Heras serán protagonistas de la 8va fecha

Concentrados Atlético San Martín. Los concentrados de Atlético San Martín.

El equipo de Christian Corrales acumulaba 3 triunfos y 3 empates por lo que perdió su primer cotejo en esta fase Reválida y resignó una racha invicta de ocho partidos en el Federal A.

El Albirrojo jugará su último partido de local en esta etapa. El objetivo es clasificar dentro los cinco primeros que accederán a la siguiente instancia.

Alessandrello- Gutiérrez Sport Club... Rodrigo Alessandrello, el conductor de Gutiérrez Sport Club, que ya perdió la categoría. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Mientras que Gutiérrez Sport Club, que ya perdió la categoría, viene de caer 2 a 1 de local ante Cïrculo Deportivo Nicanor Otamendi en un partido jugado en el predio de FADEP.

Concentrados Gutiérrez Sport club. Los convocados de Gutiérrez Sport Club.

Se ubica último sin puntos, ya que perdió los 7 partidos que disputó en la Fase Reválida.

Alejandro De la Riba- Huracán Las Heras. Alejandro De la Riba es uno de los entrenadores de Huracán Las Heras. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

Huracán Las Heras va por su recuperación ante Santamarina de Tandil

Huracán Las Heras será local ante Santamarina de Tandil en un cotejo que se jugará desde las 16. Será su segundo partido de local y el último de esta fase en el estadio General San Martín. Fernando Omar Marcos, de Bahía Blanca, será el árbitro.

Concentrados Huracán Las Heras- Santamarina de Tandil. Estos son los convocados de Huracán Las Heras.

La dupla conformada por Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba viene de perder su invicto en la derrota por 4 a 3 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn, de local. Llevaban dos triunfos y un empate.

Huracán Las Heras tiene 10 puntos y se ubica 7mo, fuera del lote de los cinco primeros que accederán a la siguiente instancia.

Tabla de posiciones Federal A.

Santamarina de Tandil viene de dos derrotas seguidas, en su última presentación cayó por 2 a 0 frente a Germinal de Rawson. Se ubica 8vo con 7 unidades, en la tabla acumulada tiene 27 puntos y lucha por mantener la categoría.