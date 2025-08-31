El partido corrió peligro de ser postergado por la lluvia que cayó en San Luis, pero el árbitro Francisco Martín Acosta, de Santiago del Estero, tras recorrer el campo de juego decidió que se dispute.

El Albirrojo perdió su invicto en la Reválida

El Chacarero acumulaba 3 triunfos y 3 empates por lo que este domingo perdió su primer cotejo en esta fase Reválida y resignó una racha invicta de ocho partidos en el Federal A.

Con este resultado el Atlético San Martín quedó segundo con 12 puntos, a solo una unidad del nuevo líder que es Juventud Unida.

Lo que viene para el Atlético San Martín

Por la 8va fecha el Atlético San Martín recibirá a Gutiérrez Sport Club en el cruce de equipos mendocinos y luego cerrará esta fase frente a Sol de Mayo de Viedma, en condición de visitante.

La Síntesis

Juventud Unida (SL): César Taborda; Eber Garro, Julián Giménez, Gabriel Ojeda y Lautaro Figueroa; Lautaro Pérez, Jesús Sosa y Tomás Garro, Santino Moya, Lautaro Lucero y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Atlético San Martín: Agustín Grinovero; Valentín Mercado, Facundo Ruiz, Lucas Más, Juan Manuel Marital; Ignacio Castro Emanuel Décimo, Iván Paz y Adrián Collera, Valentín Mancini; Felipe Rivarola. DT: Christian Corrales.

Goles: PT: 45' Dorato (JU). ST: Lucero (JU), 24' Más (ASM)

Cambios: ST: inicio Diego González por Collera (ASM), 18' Ivan Escobares y Diogo Córdoba por Dorato y Sosa (JU), 22' Emiliano Gómez y Santiago Romero por Castro y Paz (ASM), 30' Valentín Roldán por T. Garro (JU), 40' Ignacio Simionato por Mercado (ASM), 42' Julián Giménez por Lucero (JU), 45' Sebastián Cuenca por Marital (ASM)

Estadio: Mario Sebastián Diez

Árbitro: Francisco Martín Acosta, de Santiago del Estero.