Esteban Andrada tuvo su día de furia en España: piñas y expulsión en la derrota del Zaragoza

Con el resultado en contras 1 a 0 y cuando transcurrían 99' minutos, el ex arquero de Boca, Lanús y la Selección argentina, vio la tarjeta roja y antes de retirarse le pegó una piña a Pulido, el capitán rival.

Las imágenes se viralizaron en las redes sociales y Andrada seguramente será sancionado por una censurable reacción.

La derrota deja al Zaragoza en el puesto 21 sobre 22 en la Segunda División española con 35 puntos en 37 partidos, solo por delante del Cultural Leonesa (32) y detrás de Mirandés, Huesca (ambos con 36) y Cádiz (38).

Embed Esteban Andrada, ex arquero de Boca y Lanús, se volvió loco y le metió UNA PIÑA a la carrera al capitán del Huesca pic.twitter.com/h8j4OMZNyA — PaseClave (@paseclave__) April 26, 2026

Esteban Andrada llegó al Zaragoza en septiembre del año pasado procedente del Monterrey de México, después de rumores que lo vincularon con algunos equipos argentinos.

El nacido en San Martín, de 35 años, acumula 28 partidos oficiales en su nuevo club.