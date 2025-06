"Me mandó mensaje el entrenador de arqueros de Vélez, me preguntó las condiciones y cómo estaba la situación mía acá en Monterrey, le dije que por los movimientos que han hecho seguramente buscaré club, no creo que me quede acá en Rayados", admitió el mendocino de 34 años.

Andrada

"Si está la posibilidad, ya sea de Vélez o de algún otro club, la voy a estar analizando porque no creo que me quede acá", expresó el arquero Radio La Red dejando en claro que sus días en el club mexicano están contados.