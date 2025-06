La palabra de Diego Simeone tras quedar afuera del Mundial de Clubes: " Hicimos seis puntos y estamos fuera"

"Tan cerca y tan lejos" podría ser una buena manera de graficar lo vivido por el Atlético del Cholo Simeone, quien se refirió a la experiencia vivida en Estados Unidos con el Mundial de Clubes: "Estábamos en un grupo muy bueno con el campeón de la Libertadores y de la Champions. Hicimos los mismos puntos, creo que hoy fue el partido más completo, jugamos en campo rival mucho tiempo con mucho espacio para defender y no pudimos concretar las ocasiones que tuvimos para poder seguir en el grupo".

"El partido del PSG del 2-0 al 4-0 con el gol que anularon y el penalti que no pitaron hoy por una acción que no se sabe por qué está claro que las situaciones no nos favorecieron. Es parte del fútbol", comenzó explicando el DT argentino.

En su análisis también se refirió al calendario distinto que tienen los equipos europeos con respecto al sudamericano: "Sabíamos de antemano que era un torneo muy bonito e ilusionante, pero a los europeos nos alcanza al final de temporada y a los sudamericanos en el pleno".

"Es la parte hermosa del fútbol, te dice que estamos cerca, pero siempre nos falta un poco más". "Es la parte hermosa del fútbol, te dice que estamos cerca, pero siempre nos falta un poco más".

Atlético Madrid - Botafogo.jpg Antoine Griezmann se agarra la cabeza y el Atlético quedó afuera del Mundial de Clubes.

"Teníamos más ilusión de lo que hicimos"

Diego Simeone hizo hincapié en la competencia que tiene liga tras liga contra el Barcelona y el Real Madrid y la importancia de seguir ubicándose en los primeros puestos del torneo doméstico: "Me voy con la tristeza de haber quedado eliminado. El objetivo era seguir y no pudimos lograrlo, hicimos seis puntos, de tres partidos ganamos dos, competimos de menos a más y esta vez nos tocó quedar fuera por la diferencia de goles en un grupo difícil".

"A nadie le importa todo lo que estamos hablando, mañana ya no estás en este torneo y duele porque hicimos mucho esfuerzo para poder llegar en una Liga con Barcelona y Real Madrid y estar cuatro años en Champions haciendo mejores números que uno de ellos. Teníamos más ilusión de lo que hicimos".

Para finalizar, se despidió del Mundial de Clubes: "Está claro que no pudimos gestionar bien el final del partido contra el PSG ni tener la contundencia que pide este torneo. Si no la tienes, defensiva y ofensiva, te vas. Hoy tuvimos una buena actuación defensiva y esta vez no quiso entrar".