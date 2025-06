Desde una perspectiva simbólica de la astrología, el Sol en Cáncer (a partir de este 21 o, para algunos especialistas, 22 de junio) activa temas centrales de pertenencia, protección y raíz interior en todos los signos del zodiaco, siendo un momento clave. Este período es un despertar del mundo afectivo, una mirada más compasiva hacia el entorno y una necesidad de construir refugios emocionales. Este movimiento solar invita a actuar desde el corazón, sin renunciar a la voluntad ni a la determinación. Los gestos simples, como escuchar o abrazar, se cargan de poder transformador.

astrologia signos sol en cancer 1.jpg Astrología: los 5 signos iluminados por la entrada del Sol en Cáncer.

Para la astrología, la energía del Sol en Cáncer no es estática ni pasiva; más bien moviliza los cimientos internos de los signos que se permiten sentir. Es un llamado a revisar qué se necesita emocionalmente para avanzar con coherencia. Esta fase también puede traer a la superficie emociones no resueltas que requieren atención y presencia. La propuesta no es huir, sino habitar ese mundo interior y reconocerlo como fuente de fortaleza.