Huracán Las Heras cayó como local en una tormenta de goles frente a Guillermo Brown de Puerto Madryn

Lo empató la Banda a los 4' a través de Leonardo González, a los 7' Marcos Giménez extendió el marcador para la visita, Iván Bravo a los 23' marcó el tercero, Axel Kostelak a los 36' anotó el cuarto y Emanuel García descontó a los 38' de un un primer tiempo en el que diluviaron goles.

Ortega abrió el marcador para los lasherinos con una tremenda definición, pero luego el equipo de Puerto Madryn marcó dos goles en dos ataques por intermedio de González y Giménez y se puso arriba en el marcador.

El Globo reaccionó pero no le alcanzó

En el complemento, a los 5' Verdugo tuvo una ocasión para marcar el tercero con un penal que atajó Soria y recién a 5' del final Agustín Muñoz anotó el tercer gol local y le puso incertidumbre al resultado

La dupla técnica conformada por Osvaldo Gullace - Alejandro De la Riba resignó su invicto ya que llevaban dos triunfos y un empate.

Además, este resultado deja a Huracán Las Heras con 10 puntos y a solo dos fechas del final se ubica sexto, fuera del lote de los cinco primeros que accederán a la siguiente instancia.

Huracán Las Heras volverá a jugar de local el próximo fin de semana ante Santamarina de Tandil.

La Síntesis

Huracán Las Heras: Cristián Aracena, Ezequiel Bonacorso, Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Agustín Verdugo, Emmanuel García, Nicolás Sandoval y Luciano Ortega; Joel Lucero y Joan Juncos DT: Alejandro De La Riba.

Guillermo Brown: Matías Soria; ,Matías Zubowicz, Renzo Paparelli, Danilo Actis, Iván Bravo; Marcos Giménez, Alejandro Chiavetto, Leonardo González y Alejo kostelak ; Nicolás Sánchez y Matías Persia: Emanuel Trípodi.

Goles: PT: 2' Ortega (HLH), 4' González (GB), 7' Giménez (GB), 23' Bravo (GB), 36' Kostelak (GB), 38'García (HLH), ST: 39' Muñoz de penal (HLH)

Cambios: ST: 12' Mera Branco por Zubowicz (GB), 14' Agustín Muñoz por Verdugo (HLH) 16' Franco Rodríguez y Alan Silba por Sánchez y Kostelak (GB) 20' Matías Dieli y Nicolás Chacón por Montenegro y García (HL), 25' Gabriel Lazarte y Santiago Trigo por Giménez y González (GB), 39' Luis Rossi y Juan Ignacio Cuello por Ortega y Juncos (HLH

Incidencias : ST: 5" Soria le atajó un penal a Verdugo (HLH)

Expulsado: ST: 50' Lucero (HLH)

Estadio: Huracán las Heras

Árbitro: César Ceballo (Córdoba)