Alex Arce, recuperado, se sumó a selección de Paraguay para el cierre de las Eliminatorias del Mundial 2026

El club del Parque felicitó al delantero e indicó: "Caudillo De Selección. Alex Arce fue convocado a la Selección Paraguaya para las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. La Albirroja se enfrentará a Ecuador y Perú en la doble Fecha FIFA. ¡Con todo, Alex!".

La convocatoria es un orgullo para Independiente Rivadavia aunque a la vez no podrá tenerlo en el partido del viernes con Tigre, por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Alex Arce en la selección de Paraguay

Arce, de 30 años, fue convocado por primera vez a la selección paraguaya en 2024, estuvo en la Copa América de Estados Unidos y acumula 9 encuentros entre oficiales y amistosos.

El delantero de la Lepra ya jugó 4 partidos de Eliminatorias del Mundial 2026 pero no marcó goles.

Arce se sumó a los entrenamientos de Paraguay.

Paraguay, a un paso del Mundial 2026

Paraguay, a las órdenes del argentino Gustavo Alfaro, marcha quinto en las Eliminatorias Conmebol del Mundial 2026 con 24 puntos y una campaña de 6 victorias, 6 empates y 4 derrotas, 13 goles a favor y 10 en contra.

La Albirroja ya tiene asegurado un lugar en el repechaje y se clasificará con solo sumar un punto en las dos últimas fechas.

Para esta doble fecha Alfaro convocó a varios jugadores del fútbol argentino como los arqueros Espínola y Gill; Sandez, Galarza y los delanteros Arce, Ávalos y Ronaldo Martínez.