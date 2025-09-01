"Lamentablemente, sufrimos el gol en la primera parte. En el segundo tiempo mejoramos muchísimo, dominamos, tuvimos ocasiones para empatarlo, pero muchas veces por más que lo intentes, a veces suele ser tarde", continuó su análisis.

En 2023 el equipo liderado por Lionel Messi lograron la Leagues Cup con Gerardo Martino como entrenador: "No me gusta buscar excusas. Perdimos. Quizá podríamos haberlo hecho mejor en la primera parte, pero jugamos muy bien en la segunda, aunque no conseguimos marcar porque ellos defendían bien y nosotros no aprovechamos nuestras oportunidades. Podríamos haberlo hecho mejor. No hay nada que decir".

Con respecto a los tres goles recibido, expresó: "Creo que al final el resultado 3-0 es demasiado abultado por lo que pasó en el partido. Fue mucho más parejo. Claramente, en los últimos minutos teníamos que tomar riesgos para tratar de empatar, hicimos cambios ofensivos, sabíamos que correríamos los riesgos que corrimos atrás y el partido empieza a terminarse con el segundo gol".

En el final del partido los jugadores de Inter Miami protagonizaron un papelón y se enfrentaron a sus rivales: "No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. A nadie le gusta que en el final del partido haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que paso".

Pelea Inter Miami El final del partido involucró un enfrentamiento entre los jugadores de ambos equipos. Jenner/Getty Images/AFP

El tenso momento de Javier Mascherano con un periodista tras la derrota frente a Inter Miami

A continuación un periodista opinó que Inter Miami estuvo "desordenado y expuesto en defensa" luego de los cambios dispuestos por Javier Mascherano: "Es una apreciación tuya. Creo que el ingreso de Telasco (Segovia) fue muy bueno para el equipo. Empezamos a hundir a Seattle y jugar en campo rival. Tuvimos dos o tres chances para empatar, pero no nos alcanzaba y cuando entró Fafa (Picault) fue porque ellos estaban metidos atrás e intentamos ir por afuera, mover la pelota y tener alguna posibilidad de remate desde afuera del área, pero Seattle hizo muy bien los bloqueos".

"¿Desorden? No sé, pero en el segundo tiempo dominamos todo el tiempo, jugamos en campo rival y las jugadas que tuvo Seattle fueron de transiciones, algo que es normal, porque atacamos con mucha gente", finalizó explicando el Jefecito.