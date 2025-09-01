Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
El posteo de Sebastián Villa que emociona e ilusiona a los hinchas de Independiente Rivadavia

Tras la importante victoria de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors Sebastián Villa se fue sin hablar, pero luego lo hizo a través de las redes.

Por UNO
Tras la importante victoria de Independiente Rivadavia ante Argentinos Juniors Sebastián Villa se fue sin hablar, pero luego lo hizo a través de las redes para generar emoción e ilusión en los hinchas.

"Como capitán de este equipo, mi compromiso es dejarlo todo por estos colores. Demostramos entrega y carácter. ¡Vamos Lepra!", expresó el capitán del equipo que dirige Alfredo Berti.

El colombiano compartió un video con imágenes del que fue el primer triunfo del conjunto azul en condición de local en este segundo semestre, resultado que además sirvió para cortar una racha de tres partidos sin victorias.

Villa acumula 7 partidos y un gol en el Torneo Clausura, mientras que en lo que va del 2025 sus números indican 27 encuentros y 6 tantos.

Sebastián Villa en la Lepra

Sebastián Villa, de 29 años, llegó a la Lepra hace un año y se convirtió en una figura clave para acumular 10 goles y 12 asistencias en 49 partidos oficiales.

El atacante ya superó en cantidad de goles su performance en Deportes Tolima (hizo 9 en 76 partidos), pero aún está lejos de los que hizo en Boca (29 en 172 partidos).

Villa es clave en la pelota parada.

Independiente Rivadavia prepara el duelo con Tigre por la Copa Argentina

Aprovechando el receso por las Eliminatorias del Mundial 2026, Independiente Rivadavia ya está enfocado en la Copa Argentina donde jugará con Tigre por un lugar en las semifinales.

El conjunto azul viajará el jueves a Rosario donde el viernes 5 a las 21.10, en cancha de Newell's, se jugará el trascendental encuentro.

