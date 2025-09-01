El posteo de Sebastián Villa que emociona e ilusiona a los hinchas de Independiente Rivadavia

Villa acumula 7 partidos y un gol en el Torneo Clausura, mientras que en lo que va del 2025 sus números indican 27 encuentros y 6 tantos.

Embed - Sebastian Villa on Instagram: "Como capitán de este equipo, mi compromiso es dejarlo todo por estos colores. Demostramos entrega y carácter. ¡Vamos Lepra! " View this post on Instagram A post shared by Sebastian Villa (@sebastian14villa)

Sebastián Villa en la Lepra

Sebastián Villa, de 29 años, llegó a la Lepra hace un año y se convirtió en una figura clave para acumular 10 goles y 12 asistencias en 49 partidos oficiales.

El atacante ya superó en cantidad de goles su performance en Deportes Tolima (hizo 9 en 76 partidos), pero aún está lejos de los que hizo en Boca (29 en 172 partidos).

villa 1 Villa es clave en la pelota parada. Nicolás Ríos

Independiente Rivadavia prepara el duelo con Tigre por la Copa Argentina

Aprovechando el receso por las Eliminatorias del Mundial 2026, Independiente Rivadavia ya está enfocado en la Copa Argentina donde jugará con Tigre por un lugar en las semifinales.

El conjunto azul viajará el jueves a Rosario donde el viernes 5 a las 21.10, en cancha de Newell's, se jugará el trascendental encuentro.