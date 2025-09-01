Undercode Day 2025: La expo de cultura digital vuelve al Espacio Arizu

Si bien la entrada es libre y gratuita se aceptará, de manera voluntaria, un alimento no perecedero para colaborar con diversos merenderos.

Mendoza, polo de innovación y talento

Uno de los objetivos centrales de Undercode Day 2025 es continuar posicionando a Mendoza como referente en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Ciertamente, la provincia cuenta con una fuerte base educativa, talento en formación y un ecosistema productivo que se consolida como polo tecnológico.

Por este motivo, el evento es una vidriera de innovación donde confluyen oferta académica, demanda laboral y pasión por el conocimiento.

De esta forma, posibilita el encuentro entre talento joven y empresas del sector, con oportunidades concretas de vinculación laboral, formación y mentoría.

Dos días para compartir el conocimiento

Sábado 6 de septiembre: Charlas & Hackathon

Charlas con especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial, software, testing, videojuegos, UX/UI, blockchain y más temáticas de alto impacto.

1º Hackathon abierto a estudiantes de QA y entusiastas en el mundo del testing. La propuesta es resolver desafíos en equipos con soluciones innovadoras.

El equipo ganador se llevará becas para rendir el examen internacional ISTQB.

Paneles educativos y foros de debate



Domingo 7 de septiembre: Puertas abiertas

Zona gamer y torneos de videojuegos, para todas las edades.

Espacio de coworking. Profesionales y empresas podrán generar redes y oportunidades laborales.

Muestra de proyectos educativos y tecnológicos, con participación de escuelas técnicas, institutos y universidades.

Zona interactiva de stands. Empresas locales, nacionales e internacionales compartirán sus propuestas, búsquedas laborales, capacitaciones y productos.

Recorridos lúdicos y dinámicos, a través de distintos espacios.