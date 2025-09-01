Undercode Day 2025: La expo de cultura digital vuelve al Espacio Arizu

Si bien la entrada es libre y gratuita se aceptará, de manera voluntaria, un alimento no perecedero para colaborar con diversos merenderos.
Mendoza, polo de innovación y talento
Uno de los objetivos centrales de Undercode Day 2025 es continuar posicionando a Mendoza como referente en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Ciertamente, la provincia cuenta con una fuerte base educativa, talento en formación y un ecosistema productivo que se consolida como polo tecnológico.
Por este motivo, el evento es una vidriera de innovación donde confluyen oferta académica, demanda laboral y pasión por el conocimiento.
De esta forma, posibilita el encuentro entre talento joven y empresas del sector, con oportunidades concretas de vinculación laboral, formación y mentoría.
Dos días para compartir el conocimiento
Sábado 6 de septiembre: Charlas & Hackathon
- Charlas con especialistas en ciberseguridad, inteligencia artificial, software, testing, videojuegos, UX/UI, blockchain y más temáticas de alto impacto.
- 1º Hackathon abierto a estudiantes de QA y entusiastas en el mundo del testing. La propuesta es resolver desafíos en equipos con soluciones innovadoras.
El equipo ganador se llevará becas para rendir el examen internacional ISTQB.
- Paneles educativos y foros de debate
Domingo 7 de septiembre: Puertas abiertas
- Zona gamer y torneos de videojuegos, para todas las edades.
- Espacio de coworking. Profesionales y empresas podrán generar redes y oportunidades laborales.
- Muestra de proyectos educativos y tecnológicos, con participación de escuelas técnicas, institutos y universidades.
- Zona interactiva de stands. Empresas locales, nacionales e internacionales compartirán sus propuestas, búsquedas laborales, capacitaciones y productos.
- Recorridos lúdicos y dinámicos, a través de distintos espacios.
- DJs y foodtrucks, para disfrutar del encuentro en un ambiente relajado.