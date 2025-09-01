fernandez 3 Nicolás Ríos

Un compañero le insistió para que fuera a probarse a Excursionistas pero el hoy volante de Independiente Rivadavia no quería sumar otra desilusión. "Yo no quería saber nada porque me quedaba muy lejos y anímicamente estaba muy mal, no quería saber nada con jugar al fútbol", contó a TyC Sports. Sin embargo, luego de meditarlo por largo tiempo, decidió seguir la recomendación de su colega y fue a probarse al elenco que milita hoy en la Primera B Metro.

Luego de un par de prácticas, Matías Fernández quedó en el plantel y otra vez el esfuerzo y el anhelo por cumplir su sueño lo empujaron. Se levantaba a las cuatro de la mañana, se tomaba un tren y un colectivo para ir a entrenar y luego regresaba a su ciudad. Desde La Plata hasta el Bajo Belgrano todos los días.

En 2024 la vida le cambió y, con un gran desempeño en la campaña de Excursionistas (llegó a semifinales en la carrera por el ascenso), el volante llamó la atención de varios clubes, entre ellos Independiente Rivadavia. Hoy su presente transcurre por la Lepra y el gol -su primero en Primera- ante Argentinos juniors honró todo el camino recorrido por el futbolista.

matias fernandez Matías Fernández jugando para Defensores del Este de Pehuajó. Foto: Gentileza TyC Sports.

La emoción de Matías Fernández por marcar su gol en Primera con Independiente Rivadavia

Luego del triunfo de Independiente Rivadavia, Matías Fernández contó sus sensaciones de marcar por primera vez en la máxima división del fútbol argentino. "Por el gol estoy feliz, la vengo peleando hace mucho. El grupo me ayuda mucho, aprendo un montón. Es el primero en Primera División así que estoy contento".

Con la emoción en su mirada, el volante confesó las imágenes que le pasaron por su mente al convertir: "Cuando entró la pelota, se me vinieron a la cabeza todos los momentos que he pasado desde antes, de la época de Excursionistas. Me levantaba a las cuatro de la mañana y volvía a las cinco de la tarde, entrenaba, se me hacía difícil. Pensaba en todo eso y la verdad que estoy feliz".

Embed - Matías Fernández: una historia de resiliencia y superación detrás de un gol

Sobre el esquema de Alfredo Berti donde el futbolista oficia como una suerte de enganche, Fernández expresó: "Uno juega donde el técnico le pide y la verdad que me sentí cómodo, los tres de arriba nos sentimos cómodos".

Cansado por el desgaste, Matías Fernández arrojó tranquilidad tras su salida -extenuado- del campo de juego en el Bautista Gargantini. "Me sentí muy cansado y preferí salir para que entre un compañero fresco".

Por último, el jugador de Independiente Rivadavia se refirió al objetivo del equipo para este semestre y manifestó: "Nosotros soñamos jugar una copa internacional y también tenemos la Copa Argentina. Vamos partido a partido, día a día".