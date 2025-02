El mensaje de Matías Fernández que festejan los hinchas de Independiente Rivadavia

El director técnico de la Lepra tomó la decisión de agotar las dos variantes que le quedaban. En este sentido, optó por los ingresos de Matías Fernández y Fabrizio Sartori, en lugar de Maximiliano Amarfil y Luis Sequeira.

Fue justamente el mediocampista quien alzó la voz luego del encuentro. A la hora de analizar lo sucedido dentro del campo de juego, expresó: "La verdad que queríamos los tres puntos. Nos quedó esa espinita".

"Hicimos un partido muy lindo. Estoy contento por el grupo. El grupo nunca cayó, fuimos dos veces por debajo en el marcador y siempre quisimos más", sumó el futbolista que llegó desde Excursionistas.

Para finalizar, el hombre de Independiente Rivadavia le envió un claro mensaje a los hinchas de la Lepra, quienes coparon, como de costumbre, los escalones del Bautista Gargantini.

"Feliz de poder jugar con esta camiseta tan linda y con nuestra gente … GRACIAS @csir.oficial por dejarme vivir esto ! Gracias a la gente leprosa por el aguante. Es el comienzo de algo muy lindo ! VAMOS LA LEPRA TODOS JUNTOS !"

"Eso es lo más importante. Por lo general cuando te golpean caes. Nosotros, siempre, hasta el último minuto la vamos a pelear. Que la gente transmita eso, y nos contagie, para nosotros es muy importante", sentenció tras el 2-2 con Estudiantes La Plata.

La palabra de Sartori, uno de los héroes de la Lepra

"Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado, muy intenso, más que nada por la jerarquía del rival y de los jugadores que tiene. Éramos los dos equipos que estábamos ahí arriba, que estamos peleando la punta del Grupo, nuestra intención fue salir a ganarlo, pero fue un partido durísimo", comenzó Fabrizio Sartori antes de abandonar el Bautista Gargantini.

Para culminar, sobre el agónico gol del empate, el delantero sentenció: "Estábamos los dos en el área, Juani (Barbieri) la controló de pecho y quiso patear, yo no me la esperaba, no sé con qué la toqué pero entró. Estoy muy contento por el gol, se lo dedico a mi familia, a mi novia y a su familia que está en Rosario y a mis amigos"