El primer tiempo fue un verdadero espectáculo. Tan solo a los cuatro minutos, Independiente Rivadavia se puso en ventaja por intermedio de Fabrizio Sartori, quien solo tuvo que empujar la pelota luego de un rebote que se estrelló en el travesaño.

El gol de Sartori

ARRIBA LA LEPRA MENDOCINA: Sartori conviritió el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Argentinos.





La respuesta de Argentinos Juniors llegó apenas tres minutos después, cuando un cabezazo de Tomás Molina terminó impactando contra el palo izquierdo de Ezequiel Centurión.

Dos minutos más tarde de esto, El Bicho llegó a la igualdad por intermedio del ex Godoy Cruz, Hernán López Muñoz. Luego de una buena jugada individual, sacó un remate cruzado que se coló debajo del palo mencionado anteriormente.

El golazo de López Muñoz

¡GOLAZO DE HERNI! López Muñoz estampó el 1-1 de Argentinos contra Independiente Rivadavia en Mendoza.





El gol fue una inyección para Argentinos, que aprovechó el buen pie de sus atacantes para servir el juego a Molina. Sin embargo, a los 16, una gran corrida y definición de Matías Fernández volvió a poner en ventaja a La Lepra.

Fernández marcó el 2 a 1

¡OTRA VEZ ARRIBA LA LEPRA! Fernández anotó el 2-1 ante Argentinos Juniors en el #TorneoClausura.





El local tuvo la chance de estirar mucho más la ventaja, primero con un remate de Villa que tapó Rodríguez y con luego con un buen intento de Fernández. Estas ocasiones volvieron a despertar a Argentinos.

Cerrando la primera parte, el palo volvió a ser aliado de Independiente Rivadavia. Esta vez ante un remate del delantero Giménez. En lo último, Centurión sacó un peligroso remate y Molina tuvo la oportunidad del empate.

villa Villa volvió a ser figura en la Lepra. Nicolás Ríos

El segundo tiempo comenzó con lo que parecía penal para Independiente Rivadavia, pero, VAR mediante, Facundo Tello confirmó que no hubo contacto entre el defensor visitante y Luciano Gómez.

Pese a la lluvia y el frío, la temperatura comenzó a aumentar en el Gargantini por algunas decisiones del árbitro del partido. A los 16 minutos, la Lepra se quedó con uno menos por una imprudente entrada de Leonard Costa.

A partir de ahí, a Independiente Rivadavia no le quedó otra que aguantar el juego de Argentinos, que pudo llegar al empate en varias oportunidades, con incluso un gol anulado a Molina.

No hubo tiempo para más. Independiente Rivadavia supo sufrir y consiguió una victoria importantísima: la primera de local en el Torneo Clausura, la que corta una mala racha y, como si fuese poco, la que lo mete en zona de Copa Sudamericana.