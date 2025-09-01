voleibol-seleccion argentina-loser-polonia

La Selección argentina de vóley venció a dos potencias en Polonia

En la final de la 22ª edición del Memorial Wagner, Argentina mostró un alto nivel de juego ante una de las potencias mundiales, Polonia, que tuvo en León y Kurek a los más peligrosos del local. Los dirigidos por Méndez trabajaron bien en ataque y bloqueo, donde se destacó en este último factor del juego el central mendocino Agustín Loser.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VoleyPlus/status/1962260349039595577&partner=&hide_thread=false ENOOOORME TRIUNFO DE ARGENTINA!!



La Selección que dirige @marcemendez1964 le ganó a Polonia 3-1 (25-20, 21-25, 25-19, 26-24) y es campeón del Memorial #Wagner2025 que se disputó en Cracovia.



Ya había vencido 3-0 a Brasil y Serbia.



Gran forma de llegar al Mundial (13/9) pic.twitter.com/ha0YUMtWYl — Voley Plus (@VoleyPlus) August 31, 2025

La Selección cerró este fin de semana el torneo con triunfos por 3-0 ante Brasil y Serbia, y 3-1 contra Polonia para ser el campeón, con una base de figuras como el armador Luciano De Cecco y Loser, y nuevas figuras.

El viernes el sexteto nacional derrotó a Brasil por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-22 y 25-21, con Pablo Kukatsev como máximo anotador con 14 puntos. El sábado, sin Agustín Loser, hizo lo propio con Serbia-3 a 0-, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-17.

voleibol-seleccion argentina-pablo kukartsev-polonia Pablo Kukartsev fue elegido como el MVP del torneo Wagner Memorial de Polonia.

Pablo Kukartsev fue distinguido como MVP del torneo, mientras que Matías Sánchez fue el mejor armador y Joaquín Gallego, el mejor bloqueador.

De los 15 jugadores que viajaron a Polonia, Méndez deberá definir a los 14 que formarán la selección argentina de vóley en el Mundial de Filipinas que comienza el 13 de septiembre próximo.