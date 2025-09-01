Santino Andino.jpg
Santino Andino quiere ganarse un lugar en la lista final del Sub-20.
Leoncitas y Leoncitos van por el título
Candidatos por excelencia, ambos seleccionados de hockey sobre césped tienen el objetivo de poder pelear por el título de la categoría Junior. Los caballeros jugarán en La India, del 28 de noviembre al 10 de diciembre con un Lautaro Martínez qe apunta a decir presente.
Las damas también van por el primer lugar del podio, meta que buscarán cumplir en el certamen que se disputará del 1 al 13 de diciembre en Santiago de Chile. Sol Guignet y Milagros Alastra, campeonas recientes a nivel panamericano, son las candidatas locales a decir presente.
Sol Guignet
Sol Guignet ganó el Panamericano y busca su lugar en la lista final.
El balonmano cierra el calendario
La Garra irá por el torneo ecuménico femenino. El torneo será en Alemania y Países bajos, del 27 al 14 de diciembre y la Selección argentina irá con el objetivo de hacer un buen papel. Macarena Sans y Ayelén García serán las mendocinas que intentarán quedar en la lista definitiva.
Maca Sans
Maca Sans volvió a La Garra y va por un nuevo Mundial.
Axel Lloret