El año 2025 encara su parte final de un calendario que todavía tiene varios torneos importantes por delante. En diferentes disciplinas, los atletas mendocinos sueñan despiertos en poder cerrar la temporada compitiendo en el principal objetivo de cualquier deportista. Mundial a la vista.

Agustín Loser, el primero en competir con el vóley

En orden cronológico, el Mundial de vóley masculino es el primero que asoma en el calendario. La cita será del 12 al 28 de septiembre en Filipinas, con el mendocino como capitán y referente del equipo nacional. El grupo en el que quedó emparejado el conjunto de Méndez será el C con Francia, Finlandia y República de Corea como rivales.

Agustín Loser, número puesto en la Selección argentina de vóley.

Los pibes van por el Mundial de fútbol Sub-20

La Selección Argentina encara su recta final rumbo a la cita de Chile. Del 27 de septiembre al 19 de octubre, la Selección argentina intentará lograr su séptimo título en la categoría. Santino Andino e Ignacio Perruzzi buscan su lugar en la nómina de Placente. Italia, Cuba y Australia serán los adversarios en la primera fase.

Santino Andino quiere ganarse un lugar en la lista final del Sub-20.

Leoncitas y Leoncitos van por el título

Candidatos por excelencia, ambos seleccionados de hockey sobre césped tienen el objetivo de poder pelear por el título de la categoría Junior. Los caballeros jugarán en La India, del 28 de noviembre al 10 de diciembre con un Lautaro Martínez qe apunta a decir presente.

Las damas también van por el primer lugar del podio, meta que buscarán cumplir en el certamen que se disputará del 1 al 13 de diciembre en Santiago de Chile. Sol Guignet y Milagros Alastra, campeonas recientes a nivel panamericano, son las candidatas locales a decir presente.

Sol Guignet ganó el Panamericano y busca su lugar en la lista final.

El balonmano cierra el calendario

La Garra irá por el torneo ecuménico femenino. El torneo será en Alemania y Países bajos, del 27 al 14 de diciembre y la Selección argentina irá con el objetivo de hacer un buen papel. Macarena Sans y Ayelén García serán las mendocinas que intentarán quedar en la lista definitiva.

Maca Sans volvió a La Garra y va por un nuevo Mundial.

