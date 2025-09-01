Agustín Loser, el primero en competir con el vóley

En orden cronológico, el Mundial de vóley masculino es el primero que asoma en el calendario. La cita será del 12 al 28 de septiembre en Filipinas, con el mendocino como capitán y referente del equipo nacional. El grupo en el que quedó emparejado el conjunto de Méndez será el C con Francia, Finlandia y República de Corea como rivales.

loser2 Agustín Loser, número puesto en la Selección argentina de vóley.

Los pibes van por el Mundial de fútbol Sub-20

La Selección Argentina encara su recta final rumbo a la cita de Chile. Del 27 de septiembre al 19 de octubre, la Selección argentina intentará lograr su séptimo título en la categoría. Santino Andino e Ignacio Perruzzi buscan su lugar en la nómina de Placente. Italia, Cuba y Australia serán los adversarios en la primera fase.