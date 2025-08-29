Santino Andino e Ignacio Perruzzi fueron citados a la Selección argentina Sub 20

Cuándo se disputa la Copa del Mundo Sub 20

La Copa del Mundo de la categoría se jugará desde el 27 de septiembre próximo en Chile. La selección integrará el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, siendo este último el rival ante el que debutarán el domingo 28 de septiembre en Valparaíso.

Santino Andino Estos son los convocados por Placente para el Sub 20.

"¡Felicitamos a Santino Andino por una nueva convocatoria a la selección Argentina Sub20!. El jugador bodeguero integrará la delegación albiceleste que realizará sesiones de entrenamientos en el Predio Lionel Messi. Tales prácticas se realizarán del 1 de septiembre, a las cuales Santino se incorporará tras el partido ante Platense", fue el posteo del club Godoy Cruz sobre la convocatoria del delantero tombino.

Santino Andino

Andino tiene 19 años y se consolidó como una de las grandes apariciones del fútbol argentino en la última temporada. Su participación en la Copa Sudamericana fue muy importante: marcó 2 goles.

Andino disputó hasta el momento 4 encuentros con la Sub 20, donde aportó 1 gol.

Ambos jugadores tras esta 7ma jornada del Clausura se sumarán a los entrenamientos en el Predio Lionel Messi. La prácticas se lrealizarán desde el lunes 1 de septiembre hasta el sábado 6 de septiembre. El Chulu se incorporará al tras el encuentro ante Platense.