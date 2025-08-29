Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Santino Andino e Ignacio Perruzzi fueron citados a la Selección argentina Sub 20

La AFA dio la lista de convocados a la Selección argentina Sub 20 con la presencia de los mendocinos Santino Andino e Ignacio Perruzzi. Ambos jugadores vuelven a la Albiceleste

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Santino Andino fue convocado en la Selección Sub 20 que dirige Placente.

La Selección argentina Sub 20 que dirige Diego Placente realizó una convocatoria, donde incluyó a dos mendocinos, Santino Andino e Ignacio Perruzzi. Ambos futbolistas fueron llamados para entrenar en la Albiceleste tras disputar el Sudamericano de Venezuela.

Santino andino
Andino fue citado a la Sub 20.

Este viernes la AFA difundió la lista de convocados para integrar la Selección argentina Sub 20, y la buena noticia fue la citación de estos dos mendocinos destacados. Uno de ellos es Ignacio Perruzzi, un mediocampista formado en la Academia Chacras y que juega en San Lorenzo.

futbol-seleccion sub 20-ignacio perruzzi.jpg
Ignacio Perruzi fue citado para la selección Sub 20 nuevamente.

El otro es Santino Andino, de 19 años, y que es un jugador que explotó en 2024 en Godoy Cruz y ya vistió la camiseta albiceleste en noviembre pasado, en dos amistosos contra Bolivia y luego fue citado para afrontar el Sudamericano.

Cuándo se disputa la Copa del Mundo Sub 20

La Copa del Mundo de la categoría se jugará desde el 27 de septiembre próximo en Chile. La selección integrará el Grupo D junto a Italia, Australia y Cuba, siendo este último el rival ante el que debutarán el domingo 28 de septiembre en Valparaíso.

Santino Andino
Estos son los convocados por Placente para el Sub 20.

"¡Felicitamos a Santino Andino por una nueva convocatoria a la selección Argentina Sub20!. El jugador bodeguero integrará la delegación albiceleste que realizará sesiones de entrenamientos en el Predio Lionel Messi. Tales prácticas se realizarán del 1 de septiembre, a las cuales Santino se incorporará tras el partido ante Platense", fue el posteo del club Godoy Cruz sobre la convocatoria del delantero tombino.

Santino Andino

Andino tiene 19 años y se consolidó como una de las grandes apariciones del fútbol argentino en la última temporada. Su participación en la Copa Sudamericana fue muy importante: marcó 2 goles.

Andino disputó hasta el momento 4 encuentros con la Sub 20, donde aportó 1 gol.

Ambos jugadores tras esta 7ma jornada del Clausura se sumarán a los entrenamientos en el Predio Lionel Messi. La prácticas se lrealizarán desde el lunes 1 de septiembre hasta el sábado 6 de septiembre. El Chulu se incorporará al tras el encuentro ante Platense.

