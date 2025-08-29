Independiente Rivadavia y Godoy Cruz ya saben cuándo jugarán la 8va, 9na y 10ma fecha del Torneo Clausura

Mientras que Godoy Cruz se medirá el sábado 13 de septiembre ante Barracas Central, desde las 14.30, en el Feliciano Gambarte.

GOL studer Amarfil y Studer, dos de la figuras que tiene Independiente Rivadavia.

La novena fecha del Clausura

Por la novena fecha el sábado 20 de septiembre la Lepra visitará desde las 16.45 a Unión de Santa Fe por la Zona A y Godoy Cruz jugará de local el domingo 21 de septiembre desde las 16.45 ante el Instituto del Gato Oldrá, por la Zona B.

Agustín Auzmendi.- Nicolá Fernández. Agustín Auzmendi es el goleador de Godoy Cruz.

La décima jornada del Clausura

Mientras que por la décima fecha, el Tomba será el primer equipo mendocino que juegue, será visitante ante San Lorenzo el sábado 27 de septiembre desde las 16.45. Y el domingo 28 se presentará el Azul de local desde las 20.15 ante Huracán.

El clásico de Avellaneda se destaca en la 10ma fecha

El duelo entre Racing e Independiente se jugará el domingo 28 de septiembre a las 15.15 en el Cilindro de Avellaneda, que corresponde a la décima jornada.

Además, la programación dejó otros cruces importantes, como en la octava fecha, donde Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.

La novena jornada también tendrá choques importantes, ya que el Millonario visitará a Atlético Tucumán el sábado 20 de septiembre a las 21.15, en tanto que Independiente recibirá al Ciclón a las 14.30 y el Xeneize será local frente a Central Córdoba el domingo 21.

Finalmente, la décima fecha no solo ofrecerá el clásico de Avellaneda, sino que también contará con el duelo entre Boca y Defensa y Justicia en Florencio Varela el sábado 27 a las 19 horas, y River recibirá a Deportivo Riestra el domingo 28 en el Monumental.