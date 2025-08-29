Inicio Sociedad Empleadas domésticas
Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre con sueldo y bono?

En septiembre las empleadas domésticas deben cobrar aumento de salario y un bono extra según su categoría

¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre?

Este lunes llega septiembre y de acuerdo con el arreglo negociado por la Upacp (Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares), estos son los salarios de las empleadas domésticas -incluyendo aumento y bono-.

A mediados de este año la Upacp, el gremio que representa a las empleadas domésticas, negoció una recomposición salarial para las trabajadoras y trabajadores del sector. ¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de 2025 con aumento y bono incluidos?.

Además de su sueldo, las empleadas domésticas cobran un bono en septiembre.

No hay que olvidar que en julio de 2025, se selló un convenio por el que las empleadas domésticas recibieron aumentos del 3,5 % en junio (como ya se habían abonado los sueldos de ese mes, este porcentaje se aplicó en julio para compensar parte de la inflación registrada en el primer semestre del año); de un 1% en julio; de un 1% en agosto y de un 1% en septiembre de 2025.

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre con aumento y bono?

En el mes de septiembre 2025, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

Primera categoría: supervisor/supervisora. Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

  • Hora: $3.683,29.
  • Mensual: $459.471,73.

Sin retiro

  • Hora: $4.034,05.
  • Mensual: $511.800,22.

Segunda categoría: personal para tareas específicas. Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

  • Hora: $3.487.
  • Mensual: $426.875,19.

Sin retiro

  • Hora: $3.822,91.
  • Mensual: $475.184,55.

Tercera categoría: caseros. Personal que presta tareas relativas al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

  • Hora: $3.293,99.
  • Mensual: $416.485,63.

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas. Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

  • Hora: $3.293,99.
  • Mensual: $416.485,63.

Sin retiro

  • Hora: $3.683,21.
  • Mensual: $464.129,59.

Quinta categoría: personal para tareas generales. Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

  • Hora $3.052.
  • Mensual: $374.541,36.

Sin retiro

  • Hora: $3.293,99.
  • Mensual: $416.485,63.
Empleadas domésticas cobrarán aumento y bono en septiembre.

Empleadas domésticas: bono adicional septiembre 2025

En el acuerdo logrado por Upacp, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, -una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:

  • 0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 (septiembre).
  • 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 /septiembre).
  • Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en:

  • La Pampa.
  • Río Negro.
  • Chubut.
  • Neuquén.
  • Santa Cruz.
  • Tierra del Fuego.
  • Antártida e Islas del Atlántico Sur.
  • Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.

