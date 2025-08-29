Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre con sueldo y bono?

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre con aumento y bono?
En el mes de septiembre 2025, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:
Primera categoría: supervisor/supervisora. Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.
Con retiro
- Hora: $3.683,29.
- Mensual: $459.471,73.
Sin retiro
- Hora: $4.034,05.
- Mensual: $511.800,22.
Segunda categoría: personal para tareas específicas. Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.
Con retiro
- Hora: $3.487.
- Mensual: $426.875,19.
Sin retiro
- Hora: $3.822,91.
- Mensual: $475.184,55.
Tercera categoría: caseros. Personal que presta tareas relativas al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
- Hora: $3.293,99.
- Mensual: $416.485,63.
Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas. Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.
Con retiro
- Hora: $3.293,99.
- Mensual: $416.485,63.
Sin retiro
- Hora: $3.683,21.
- Mensual: $464.129,59.
Quinta categoría: personal para tareas generales. Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.
Con retiro
- Hora $3.052.
- Mensual: $374.541,36.
Sin retiro
- Hora: $3.293,99.
- Mensual: $416.485,63.
Empleadas domésticas cobrarán aumento y bono en septiembre.
Empleadas domésticas: bono adicional septiembre 2025
En el acuerdo logrado por Upacp, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, -una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:
- 0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 (septiembre).
- 12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 /septiembre).
- Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).
El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en:
- La Pampa.
- Río Negro.
- Chubut.
- Neuquén.
- Santa Cruz.
- Tierra del Fuego.
- Antártida e Islas del Atlántico Sur.
- Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.