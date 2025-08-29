Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre con sueldo y bono?

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobran en septiembre con aumento y bono?

En el mes de septiembre 2025, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

Primera categoría: supervisor/supervisora. Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3.683,29.

Mensual: $459.471,73.

Sin retiro

Hora: $4.034,05.

Mensual: $511.800,22.

Segunda categoría: personal para tareas específicas. Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3.487.

Mensual: $426.875,19.

Sin retiro

Hora: $3.822,91.

Mensual: $475.184,55.

Tercera categoría: caseros. Personal que presta tareas relativas al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Cuarta categoría: asistencia y cuidado de personas. Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Sin retiro

Hora: $3.683,21.

Mensual: $464.129,59.

Quinta categoría: personal para tareas generales. Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3.052.

Mensual: $374.541,36.

Sin retiro

Hora: $3.293,99.

Mensual: $416.485,63.

Empleadas domésticas.jpg Empleadas domésticas cobrarán aumento y bono en septiembre.

Empleadas domésticas: bono adicional septiembre 2025

En el acuerdo logrado por Upacp, también se fijó el pago de un bono adicional para las empleadas domésticas, -una suma no remunerativa pagadera por única vez a cargo del empleador-, que debe liquidarse de acuerdo a la siguiente tabla:

0 a 12 horas semanales de trabajo: $4.000 (julio)/$4.000 (agosto)/$4.000 (septiembre).

12 a 16 horas semanales de trabajo: $7.000 (julio)/$6.000 (agosto)/$6.000 /septiembre).

Más de 16 horas (y personal S/retiro) semanales de trabajo: $10.000 (julio)/$9.500 (agosto)/$9.500 (septiembre).

El Convenio Colectivo que nuclea a las empleadas domésticas prevé un adicional por zona desfavorable equivalente al 30% sobre los salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías respecto del personal que preste tareas en: