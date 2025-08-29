Inicio Ovación Fútbol Martín Palermo
Gran confesión

La gran frase que le dijo Iker Casillas a Martín Palermo por los goles de la Copa Intercontinental 2000

Martín Palermo reveló cómo fue el encuentro con el ex arquero del Real Madrid Iker Casillas. El Loco recordó los dos goles que le hizo al Merengue en la Copa Intercontinental 2000

Por UNO
El ex goleador Martín Palermo reveló cómo fue el encuentro con el ex arquero del Real Madrid Iker Casillas. El Loco recordó los dos goles que le hizo al Merengue con Boca en la Copa Intercontinental 2000 en Tokio, Japón.

Según dijo el propioex delantero, que actualmente no tiene club tras su paso como entrenador de Olimpia -donde logró un título-, se reencontró con el ex arquero español y ambos recordaron lo que ocurrió hace 25 años, donde el Loco se despachó con tremendos goles que le dieron el título al histórico equipo que dirigía Carlos Bianchi.

La gran frase que le dijo Iker Casillas a Martín Palermo

“Me lo crucé en el Mundial de Clubes, hacía mucho que no me lo cruzaba. Me dice ‘¡cómo me rompen las bolas con los dos goles que me hiciste! Cada vez que se cumple la fecha de los goles, me mandan mensajes’", dijo Palermo en ESPN.

"Nunca pensé quién me iba a marcar contra el Real Madrid. No era algo que me preocupara. Estábamos muy convencidos de nosotros mismos. En el pasillo antes de salir a la cancha ellos estaban sueltos y nosotros golpeando los tapones, listos para salir a la guerra", contó.

Chau Titán. Martín Palermo dejará las canchas. Ya no hay vuelta atrás y hay que acostumbrarse a la idea.
Primero el Loco marcó un tanto tras el centro del Chelo Marcelo Delgado (actualmente es dirigente de Boca) y luego marcó la otra conquista con el zurdazo cruzado tras la gran asistencia del estratega Juan Román Riquelme. En esa ocasión el Boca de Bianchi le ganó 2-1 al Real Madrid en la final de Intercontinental, y por eso a Casillas también se lo recuerdan como parte del folclore futbolero.

"Para colmo, nos sacamos una foto y él hizo el gesto del dos y la subió a las redes. Los mensajes que le mandaban…”, concluyó el Loco, quien ganó 13 títulos con el Xeneize.

