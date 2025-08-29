La gran frase que le dijo Iker Casillas a Martín Palermo por los goles de la Copa Intercontinental 2000

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/la12tuittera/status/1961477677681954871&partner=&hide_thread=false Martín #Palermo en #ESPNF90:



"A Casillas me lo crucé en el Mundial de Clubes y me dijo: 'cómo me rompen las bolas con los dos goles que me hiciste'". pic.twitter.com/hNtMnygKJY — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 29, 2025

"Nunca pensé quién me iba a marcar contra el Real Madrid. No era algo que me preocupara. Estábamos muy convencidos de nosotros mismos. En el pasillo antes de salir a la cancha ellos estaban sueltos y nosotros golpeando los tapones, listos para salir a la guerra", contó.

Chau Titán. Martín Palermo dejará las canchas. Ya no hay vuelta atrás y hay que acostumbrarse a la idea. El Loco Palermo.

Primero el Loco marcó un tanto tras el centro del Chelo Marcelo Delgado (actualmente es dirigente de Boca) y luego marcó la otra conquista con el zurdazo cruzado tras la gran asistencia del estratega Juan Román Riquelme. En esa ocasión el Boca de Bianchi le ganó 2-1 al Real Madrid en la final de Intercontinental, y por eso a Casillas también se lo recuerdan como parte del folclore futbolero.

"Para colmo, nos sacamos una foto y él hizo el gesto del dos y la subió a las redes. Los mensajes que le mandaban…”, concluyó el Loco, quien ganó 13 títulos con el Xeneize.