Martín Palermo



#ESPNF90 | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MUhg0nhMPa — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2025

Es que el elenco de Núñez está puntero en el Torneo Clausura y está en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pero sigue jugando mal. No se árece ni por asomo a otros equipos que armó el Muñeco.

Además Martín Palermo se refirió a lo que vivió en el 'Xeneize, donde se cansó de ganar títulos. "Boca es pasión. Es otro mundo, es otra cosa. Es todo lo que me dio, es el club que calzaba a mi persona. En la experiencia que tuve, no hubo otro club...", expresó.

"Cuando tuve la posibilidad de irme a Lazio y luego por la lesión no me fui, no hubiese vivido lo que viví con Boca... y hoy digo... 'qué bueno que me pasó eso', ta bien, me rompí la pata, pero... Hay que estar un poco loco para ir a Boca y vivir lo que yo viví todos los años que estuve en el club. No es fácil. No hay nada parecido mal Mundo Boca, no hay nada igual. Fuimos con Villarreal a Islandia y aparecieron argentinos con la camiseta de Boca, era increíble", cerró Palermo.