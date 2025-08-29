El bodegón que se destaca por las achuras en sus parrilladas.

El bodegón que se destaca por las achuras en sus parrilladas.

Foto: Google

El turismo gastronómico es una excelente opción que suelen utilizar varios visitantes, especialmente en Argentina. En Buenos Aires, los bodegones son la estrella en este rubro, pero hay algunos que sin lugar a dudas merecen ser visitados. Este es el caso ideal porque ofrece una buena promoción de chinchulines.

Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de los chinchulines. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón mondongo y coliflor 3
El bodegón que se destaca por las achuras en sus parrilladas.

El bodegón que se destaca por las achuras en sus parrilladas.

El bodegón que ofrece chinchulines

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Mondongo & Coliflor, así tal como suena, sin más rodeos. En este mítico lugar donde los chinchulines se convierten en la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.

Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $10.000 se puede conseguir esta porción abundante de chinchulines. También hay otras opciones incluso más baratas de cortes a la parrilla como chorizos y morcillas por $5.000.

bodegón mondongo y coliflor
El bodegón que se destaca por las achuras en sus parrilladas.

El bodegón que se destaca por las achuras en sus parrilladas.

Mondongo & Coliflor ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados, además de la parrillada, se encuentran revuelto de gramajo, tortilla de papas, milanesas, pollos, guiso de mondongo, carne al horno y aligot.

El bodegón está ubicado sobre calle Del Barco Centenera al 1.698, dentro de Parque Chacabuco donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.

Temas relacionados:

Te puede interesar