Los precios son lo más llamativo de este bodegón. Por una suma de $10.000 se puede conseguir esta porción abundante de chinchulines. También hay otras opciones incluso más baratas de cortes a la parrilla como chorizos y morcillas por $5.000.
El bodegón que se destaca por las achuras en sus parrilladas.
Mondongo & Coliflor ofrece también varias opciones de platos. El menú del clásico bodegón porteño incluye una variedad complementa la experiencia culinaria. Entre los destacados, además de la parrillada, se encuentran revuelto de gramajo, tortilla de papas, milanesas, pollos, guiso de mondongo, carne al horno y aligot.
El bodegón está ubicado sobre calle Del Barco Centenera al 1.698, dentro de Parque Chacabuco donde todavía se conserva una atmósfera nocturna que invita a comer y beber a sus visitantes. Y sobre todo, no es un lugar de difícil acceso al estar prácticamente en el centro de las barriadas de Buenos Aires.