Este bodegón está ubicado dentro del corazón de Buenos Aires, donde sus dueños aseguran que son los reyes de los chinchulines. Y los cientos de turistas que pasan por sus mesas durante el año ratifican esta versión por lo que sólo será cuestión de visitarlo para ratificarla.

bodegón mondongo y coliflor 3 El bodegón que se destaca por las achuras en sus parrilladas. Foto: Google

El bodegón que ofrece chinchulines

El nombre del bodegón en cuestión es bastante concreto ya que lo han denominado como Mondongo & Coliflor, así tal como suena, sin más rodeos. En este mítico lugar donde los chinchulines se convierten en la estrella, por lo que se convierte en el punto ideal para reunirse en familia y comer algo tremendo durante cualquier época del año que una persona visite Buenos Aires.